الأمن اللبناني يتحفظ على إبنة وزوجة دريد الأسد قبل توجههما إلى مصر بأوراق مزورة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت إبنة "دريد رفعت الأسد"، نجل رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق ووالدتها في مطار بيروت، وذلك على إثر الإشتباه في صحة جوازات السفر التي كانتا تحملانها التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية .





كانتا متوجهتين إلى القاهرة بجوازي سفر ممزقين

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن عناصر جهاز الأمن العام اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي قد تحفظت على كلا من إبنة وزوجة دريدالأسد نجل رفعت الأسد ، وذلك أثناء توجههما إلى القاهرة، بعدما تبين أنهما كانتا تحملان جوازي سفر “غير صالحين”.



وكشفت مصادر قضائية أن الأمن العام في المطار وخلال تفقد جوازي المذكورتين تبين لهم أن هناك صفحة ممزقة في كل من جوازي السفر الصادران عن السلطات السورية، وهي التي تظهر مدى صلاحيتهما ، وقد سبق أن أستطاعا الدخول خلسة، ليظهر أن صلاحية الجوازين منتهية وهن اللائي قمن بتمزيق الصفحة وكتابة تاريخ جديد على إحدى صفحات جوازي السفر .

وفي سياق متصل فقد أكد المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرة قد أصدر أوامره بتوقيف”الزوجة” و”الإبنة” على ذمة التحقيق، وكلف جهاز الأمن العام إجراء التحقيقات الأولية مع الموقوفتين .

من هو دريد الأسد

ويعتبر دريد الأسد هو أحد أبرز آل الأسد عداءً للرئيس السابق، وهى العداوة التاريخية التي بدأها والده " رفعت الأسد" بعد أن حاول الإستيلاء على الحكم أثناء أكبر أزمة صحية مر بها الرئيس الراحل " حافظ الأسد" عام 1984 ، وتفاقمت عندما تولى الرئيس السابق "بشار الأسد " مقاليد الحكم عام 2000 .

وعمل "دريد رفعت الأسد" على التحريض ضد إبن عمه بشار بطريقة غير مباشرة،عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، و كثيراً ما أظهرتالتعليقات على منشورات دريد الأسد نجاحه في تأليب الشارع ضد النظام .

و ذلك من خلال تركيزه على كشف تقصير النظام مع ضباط نظام الأسد التي كانت سبباً في بقاء بشار الأسد على رأس السلطة على مدار السنوات السابقة بدعم من حلفائه.

وكانت الفرق القانونية قد نجحت في تجميد أصول عقارات رفعت الأسد في فرنسا، التي يقيم فيها منذ هربه من ملاحقات شقيقه فيما تظل وجهة إقامته الحالية مجهولة .

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