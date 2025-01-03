مفتي الجمهورية يوضح حقيقة الجدل حول اسمه.. تفاصيل

رد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على تعليق ساخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال استضافته مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة صدى البلد التعليق تساءل مازحاً: "هل المفتي مسيحي واسمه نظير عياد؟".

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سر اختيار الاسم

أوضح الدكتور نظير أن اسمه يعود إلى جده، الذي كان حافظاً للقرآن الكريم ومطلعاً على العلم والمعرفة وأضاف أنه ورث عن جده مجموعة من الكتب القيمة التي انتقلت إليه عبر والده، مما جعله يعتز بهذا الإرث العائلي.

اسم يحمل دلالة عامة

كشف الدكتور نظير أن والده، محمد النظير، رزق به بعد 25 عاماً من الانتظار، وأطلق عليه اسم "نظير" وأكد أن الاسم معروف في جميع أنحاء مصر ويطلق على المسلمين والمسيحيين دون تمييز، مضيفاً: "لم أتعرض لأي موقف يزعجني بسبب اسمي، بل كنت دائماً معروفاً ومميزاً خلال مراحل دراستي".

بيت العائلة ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية

وصرح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، برأيه حول حكم بناء الكنائس، موضحاً أن بيت العائلة يمثل حجر الزاوية في استقرار الدولة، حيث يجمع مختلف أطياف المجتمع تحت مظلته ويساهم في تعزيز الوحدة الوطنية.

مفتي الجمهورية يوضح حكم بناء الكنائس ودور الإسلام في حماية حقوق الآخر

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال لقائه أن بناء الكنائس جائز دينياً، مشيراً إلى أن الإسلام يحث المسلم على صلة زوجته المسيحية بأهلها واحترام دينها.

الإسلام وحماية حقوق الزوجة الكتابية

أوضح المفتي أن الإسلام يكفل حقوق الزوجة الكتابية المتزوجة من المسلم، داعياً إلى نبذ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. وقال: "رفقاً بمن يحاولون إثارة الفتن، عليكم أن تدركوا الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وعلماؤه لتعزيز التفاهم والتعايش المشترك".

دور الأزهر في توضيح الأحكام الشرعية

اختتم الدكتور نظير عياد حديثه بالتأكيد على أن الأزهر والمؤسسات الدينية في مصر تعمل على بيان تعاليم الدين وتوضيح أحكامه، مستندة إلى ما ورد في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

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