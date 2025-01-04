نكشف تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

يعتبر برنامج المقالب الخاص بالنجم رامز جلال والذي يعرض كل عام في رمضان هو الأبرز في الخريطة الرمضانية، لذلك يبحث الكثير عن الفكرة المختلفة والتي يعود بها كل عام، حيث أنه يعمل علي استقطاب مشاهير سواء في الفن أو الكرة أو الإعلام العربي والمصري.



ويواصل الفنان رامز جلال التحضيرات لبرنامجه الجديد المصنف "بالمقالب" والإثارة والتشوق ، والمقرر عرضه في رمضان المقبل المذاع على شاشة Mbc مصر ، ويبحث الجمهور عن الفكره التي يقدمها هذا العام .

ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل حول برنامج رامز الجديد

توقع عدد من الجمهور فكره البرنامج بين رامز في المسبح او رامز قصر الموت ، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، واستضاف عدد من نجوم الكره والفن من بينهم محمد الشناوي، إمام عاشور، مروان عطيه، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، شيماء سيف، وغيرهم من الوجوه الشابه الجديدة واستضافه النجوم العالميين من قبل ، وهو ما سيعزز جاذبية البرنامج لجمهور أوسع.

وتوقع عدد من الجمهور أن البرنامج قد يتم تصويره في المملكة العربية السعودية، وقد يشهد هذا الموسم تغييرات كبيرة في أماكن التصوير، حيث تشير بعض التقارير إلى أنه سيتم بناء استوديوهات ضخمة في مواقع غير تقليدية، ما يضفي على الحلقات طابعًا فريدًا من الإثارة.

رامز جلال

أسماء برامج رامز جلال في السنوات الماضية

قدم رامز حول الجزء الاول عام 2009

والجزء الثاني عام 2010

رامز قلب الأسد في عام 2011

برنامج رامز ثعلب الصحراء 2012

قدم في عام 2013 برنامج توت عنخ آمون.

وفي 2014 برنامج رامز قرش البحر.

قدم في عام 2015 رامز واكل الجو.

وقدم في عام 2016 رامز بيلعب بالنار.

وفي 2017 برنامج رامز تحت الارض.

وفي سنة 2018 برنامج رامز تحت الصفر.

وقدم برنامج رامز في الشلال عام 2019

وقدم 2020 في برنامج رامز مجنون رسمي .

في 2021 قدم برنامج رامز عقله طار .

بينما قدم في عام 2022 برنامج رامز موفي ستار.

وقدم 2023 برنامج رامز نيفر إند.

وفي 2024 قدم رامز جاب من الآخر .

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