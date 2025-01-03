أسعار الجبن في الأسواق المصرية اليوم.. كافة الأنواع

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الجبن اليوم الجمعة في الأسواق، حيث سجلت أسعار الجبن إختلافا ملحوظًا في الأسواق، حيث انخفض سعر 3 أنواع من الجبن وذلك مقابل ارتفاع 4 آخرين، وهذا ما سيرصده الموجز في هذا التقرير.

أسعار الجبن في الأسواق

تحديثات أسعار الجبن بكافة أنواعها في الأسواق اليوم الجمعة

نستعرض لكم أسعار الجبن بكافة أنواعها في الأسواق، وأهم التحركات السعرية لها؛ حيث تشمل سعر الجبن الأبيض، وسعر الجبن جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، وأيضاً سعر الجبن الشيدر؛ وذلك بناءً على رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ وذلك في السطور الآتية:

أسعار الجبنة البيضاء في الأسواق اليوم

حيث انخفضت أسعار الجبن البيضاء وهي«أصناف متعددة» وذلك بنحو جنيه عن سعرها الماضي في الكيلو وذلك بناءً على البوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 112.3 جنيه للكيلو، كي تتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

سعر الجبنة الجودا في الأسواق اليوم

وأيضاً ارتفعت أسعار الجبن الجودا بنحو 4.5 جنيه عن سعرها الماضي في الكيلو بناءاً على البوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الجودا نحو 473.7 جنيه للكيلو، كي تتراوح أسعار كيلو الجبن الجودا من 470 جنيهًا إلى 480 جنيهًا.

سعر الجبنة الفلمنك الأسواق اليوم

وارتفع أيضاً سعر الجبن الفلمنك بنحو 24 جنيهًا عن سعرها الماضي في الكيلو وذلك بناءً على البوابة الحكومية، كي يبلغ متوسط سعر الجبن الفلمنك نحو 478.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الفلمنك من 445 جنيهاً إلى 655 جنيهًا.

أسعار الجبن الرومي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 1.5 جنيه عن سعرها القديم في الكيلو وذلك بناءً على البوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي وذلك نحو 273.8 جنيه للكيلو، كي تتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 230 جنيهًا إلى 290 جنيهًا.

سعر الجبنة الثلاجة في الأسواق اليوم

وارتفعت أسعار الجبن البيضاء الثلاجة بناءاً على البوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 4.5 جنيه عن سعرها القديم، كي يبلغ متوسط سعر الجبنة البيضاء الثلاجة نحو 115.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن البيضاء ثلاجة من 105 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجبن الاسطنبولي في الأسواق اليوم

حيث ارتفعت أسعار الجبن البيضاء الاسطنبولي اليوم ارتفاعًا يقدر بـ 3 جنيهات وذلك مقارنة بسعرها القديم؛ بناءاً على البوابة الحكومية، كي يبلغ متوسط سعر الجبن البيضاء إسطنبولي نحو 127.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن البيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار الجبن الشيدر في الأسواق اليوم

وانخفضت أسعار الجبن الشيدر وذلك بنحو 23 جنيهًا عن سعرها القديم في الكيلو بناءاً على البوابة الحكومية، كي يبلغ متوسط سعر الجبن الشيدر نحو 448.1 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الشيدر من 125 جنيهًا إلى 518 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم الجمعة

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