بالأسود الملكي.. ميرهان حسين تبهر الحضور في زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل زفاف المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي، الذي أقيم في أحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة، بحضور كوكبة من نجوم الفن والغناء.

وفيما يلي يرصد موقع "الموجز" تفاصيل إطلالة الفنانة ميريهان حسن في حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي .

فستان أسود يعكس الأناقة والرقي

تألقت ميرهان بفستان أسود مكشوف الكتفين من تصميم أحمد عبد الله، أبرز أناقتها ورقيها، مع تسريحة شعر منسدلة أضافت لمسة من البساطة والجاذبية.

الفنانة ميريهان حسين

تهنئة حارة عبر إنستجرام

شاركت ميرهان جمهورها اللحظات المميزة عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور وعلقت: "مبروك يا أحلى عروسة.. ربنا يفرحك دايمًا".

الفنانة ميريهان حسين

الفنانة ميريهان حسين

الفنانة ميريهان حسين

تكريم موسيقي للراحل محمد رحيم

لم تقتصر مشاركة ميرهان على الحضور فقط، بل أبدعت بأداء ميدلي موسيقي من ألحان الموسيقار الراحل محمد رحيم، ونشرت مقطع الفيديو عبر حسابها، معبرة عن حبها الكبير له بكلمات مؤثرة.

كلمات وفاء للفنان الراحل

عبّرت ميرهان عن تقديرها لرحيم قائلة: "كان له مكانة كبيرة في التلحين والموسيقى والغناء... وكان له مكانة خاصة في قلبي لأنه كان من أنضف الناس وأجمل القلوب. الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة".

مزيج بين الأناقة والوفاء

بهذا المزيج بين الأناقة والوفاء، أكدت ميرهان حسين أنها ليست مجرد نجمة متألقة، بل شخصية تحمل الكثير من المشاعر والذكريات التي تلامس القلوب.

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