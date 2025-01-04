مقشر السكر وزيت الزيتون خطوة بخطوة

مقشر السكر وزيت الزيتون، من المكونات المهمة في حياة معظم السيدات، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يساعد مقشر السكر في القضاء على مشكلات البشرة، مثل البقع السوداء وحب الشباب والتجاعيد، لذا يجب دائمًا الاهتمام بروتين البشرة وخاصة المقشر الذي يعمل على إزالة الجلد الميت.

ويستعرض الموجز، فوائد مقشر أو ماسك السكر وزيت الزيتون للبشرة والجسم والشعر، على النحو التالي:

فوائد مقشر السكر وزيت الزيتون

يعد السكر مرطب طبيعي للبشرة بالإضافة لمساهمته في حفظ رطوبتها، لأنه يحتوى على حمض الجليكوليك والذي يساعد في نضارة وصحة البشرة.

يزيل الأوساخ وفتح المسام.

يحفظ توازن الزيوت في البشرة.

يحارب الشيخوخة وعلاماتها.

يقضي على حب الشباب، والرؤوس السوداء، والبثور، والبقع الداكنة.

مخاطر استخدام ماسك زيت الزيتون والسكر؟

حدوث التهابات الجلد الضارة إثر احتباس البكتيريا في المسامات.

الحساسية.

الاحمرار.

الخدوش والجروح.

مقشر السكر وزيت الزيتون للجسم

ويتاح أيضًا استخدام ماسك السكر وزيت الزيتون للجسم، بالخطوات التالية:

المكونات

2/1 كوب من السكر البني.

2/1 كوب من زيت الزيتون.

وعاء للخلط.

علبة لحفظ المُقشر.

طريقة التحضير

جلب وعاء لإضافة كل من بداخلة السُكر البني وزيت الزيتون.

اخلط المكونات جيدًا وتحسس الخليط بأصابعك لحين يتجانس

ثم أضف السُكر في حال كان الخليط سائلًا أو الزيت في حال كان جامدًا للوصول للمطلوب

ضع الخليط في العلبة.

طريقة الاستخدام

يجب أن يكون الجسم رطب، ويفضل الاستحمام

ضع القليل من المقشر على جسمك.

ابدأ الفرك بحركة دائرية في جميع أنحاء الجسم.

اشطف جسمك بالماء.

مقشر السكر وزيت الزيتون للجسم

مقشر السكر وزيت الزيتون للشعر

ويمكن أن ماسك السكر وزيت الزيتون يستخدام للشعر على النحو التالي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من السُكر البُني.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون النقي.

وعاء.

طريقة التحضير

أضف كل من السُكر البُني وزيت الزيتون إلى الوعاء.

اخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

طريقة الاستعمال

قم بترطيب الشعر.

ضع الماسك على الشعر الرطب وابدأ بتدليكه من الجذور.

واصل التدليك لمدة 3 - 5 دقائق للحصول على التقشير المرغوب.

اغسل الشعر بالطريقة المعتادة وباستخدام الشامبو وبلسم الشعر.

مقشر السكر وزيت الزيتون للشعر

مقشر السكر وزيت الزيتون للشفاه

كما يأتي طريقة تقشير الشفاه باستخدام السكر وزيت الزيتون، كالتالي:

مكونات تقشير الشفاه

1 ملعقة كبيرة من السُكر.

1 ملعقة كبيرة من زيت لزيتون.

وعاء للخلط.

طريقة تحضير تقشير الشفاه

ضع كل من السُكر وزيت الزيتون في وعاء الخلط.

اخلط المكونات السابقة جيدًا حتى الوصول إلى مزيج مُتجانس.

مقشر السكر وزيت الزيتون للشفاه

طريقة استخدام تقشير الشفاه

اسكب 1 ملعقة كبيرة من خليط المُقشر في طبق صغير.

أحضر قطعة من القطن واغمسها في مطري البشرة الخاص بك حتى تنغمر بشكل كامل، أو يُمكنك استخدام فرشاة للأسنان أو منشفة مع ضرورة وضع كمية كافية منه على أي منهما.

اغمس أي من أدوات التقشير السابقة في المُقشر.

بلل الشفاه بالماء.

أبدأ بفرك الشفتين بحركة درائرة باستخدام القطنة أو الفرشاة أو المنشفة مع ضرورة عدم المُبالغة في ذلك حتى لا تتضرر الشفاه.

امسح المقشر بمنديل بعد الانتهاء.

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