ماسك الفحم للرؤوس السوداء.. طريقة فعّالة لبشرة نضرة وخالية من العيوب

ماسك الفحم للرؤوس السوداء.. يبحث الكثير من النساء عن الجمال دائمًا وخاصًا الوجه، حيث يعني البعض من الرؤوس السوداء وهي تتكون من الاتربة وبعض التلوثات وعدم اهتمام للبشرة.

لذلك يستعرض الموجز، ماسك الفحم لتخلص من الرؤوس السوداء وفؤائده وطريقة استخدام وبعض النصائح التي يجب الاهتمام بها.

ماسك الفحم للرؤوس السوداء

حيث يعد ماسك الفحم يمتاز بلونه الأسود واحتواءه على مادة تدعى الكربون النشط، كما أنه يساعد على امتصاص الكثير من المواد بما فيها الأوساخ التي تسد المسام وتشكل الرؤوس السوداء

فؤائد ماسك الفحم

إزالة الأوساخ من البشرة

التقليل من مشكلة حب الشباب

يساعد استخدام ماسك الفحم في تقشير البشرة

طريقة عمل ماسك الفحم للرؤوس السوداء

تحضير ماسك الفحم للرؤوس السوداء

مكونات ماسك الفحم للرؤوس السوداء

نصف ملعقة صغيرة من الفحم النشط.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

ماسك الفحم للرؤوس السوداء

طريقة استخدام ماسك الفحم للرؤوس السوداء

قم بخلط الجيلاتين مع الماء، وسخن المزيج لمدة تتراوح من 10-15 ثانية تقريبًا.

قم بإضافة الفحم النشط واخلطه جيدًا عندما تلاحظ أن المزيج السابق أصبح سميكًا.

ضع الماسك على منطقة الأنف ودعه ليجف تمامًا.

قشر الماسك بعد أن يجف من ثم اغسل المنطقة بالماء جيدًا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الإفراط في استخدام هذا الماسك قد يعرض البشرة لبعض المشكلات، منها:

جفاف البشرة.

احمرار البشرة.

حساسية البشرة.

عند استخدام ماسك الفحم يجب أن تقوم باختبار الماسك على بقعة من الجلد، مثل: الذراع، والانتظار لعدة ساعات قبل استخدامه على الوجه، وذلك حتى تتأكد من عدم معاناتك من حساسية تجاه مكونات الماسك.

ماسك الفحم للرؤوس السوداء

طرق أخرى لعلاج الرؤوس السوداء

إلى جانب ماسك الفحم للرؤوس السوداء من الممكن اتباع الطرق الآتية التي تساعد في علاج مشكلة الرؤوس السوداء:

تنظيف البشرة جيدًا

اختيار المكياج بعناية

استخدام بعض العلاجات الموضعية بعد استشارة الطبيب

الحصول على الراحة

اتباع نظام غذائي صحي

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