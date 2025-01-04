تخفيف تورم القدمين باستخدام الماء والملح.. خطوات فعالة

بعض الأشخاص يعانون من تورم القدمين وخاصة الذين يعملوا طوال اليوم، لذلك هناك طرق طبيعية ومنزلية يمكن أن تعالج تورم القدمين.

ويقدم الموجز، إحدى الطرق الأكثر فعالية لعلاج تورم القدمين باستخدام الماء والملح كما يمكن إضافة عليهم زيوت طبيعية منها زيت اللافندر والشاي الأخضر، فما هي فوائد الماء والملح للقدمين في هذه الحالة.

فوائد الماء والملح للقدمين

تخفيف فطريات القدمين

يساعد الملح على قضاء الفطريات وخاصًا فطريات الأظافر كما أنه على نظافة القدمين ويزيد من فعاليتها المضادة ضد أي بكتريا وفطريات.

ولكن يجب أيضًا استشارة الطبيب أولًا قبل تجربة استخدام الماء والملح للقدمين عند الإصابة بالعدوى وخاصًا عند الإصابة بعدوى العنقودية.

تقشير القدمين

عند نقع الملح في الماء ونقوم بالاستخدام يساعد على تقشير القدمين يقوم بإزالة الجلد الميت كما يمكن أن نستخدم عند التقشير أدوات تزيد القدمين نعومة منها المبرد أو حجر جفاف

تخفيف تورم القدمين

كما يساعد الملح على تخفيف تورم القدمين التي تحدث بسبب:

الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة متواصلة خلال اليوم.

التهاب المفاصل.

الحمل.

ضعف التروية الدموية.

ارتداء أحذية ضيقة أو غير مناسبة.

تورم القدمين

تخفيف الالتهاب

عند نقع الملح بالماء يمتص القليل من المغنيسيوم الذي يتكون منه يتكون الملح، لذا يساعد على تخفيف الالتهابات المرتبطة بـ التهاب المفاصل والنقرس.

فوائد أخرى لـ تورم القدمين

وهناك بعض الفوائد الأخرى التي تحدث عند استخدام الملح:

تخفيف ألم القدمين

التخلص من رائحة القدمين الكريهة

التخلص من الشوك أو الشظايا العالقة في القدم

تورم القدمين

طرق استخدام الماء والملح للقدمين

طريقة استخدام الماء والملح لتقشير القدمين:

يجب غسل القدمين جيدًا بالماء والصابون.

جلب وعاء ويغطي بالماء الدافئ بحيث أن تكون الماء مغطي القدمين.

إضافة نصف كوب من الملح مع قطرات من الزيوت العطرية أو من زيت اللافندر للحصول على أكبر استفادة ومساعدة على الاسترخاء.

لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة يجب أن تنقع القدمان في الماء.

فرك القدمين بالماء والملح جيدًا لإزالة الجلد الميت وتركهم فترة وبعد ذلك يغسلان جيدًا.

كما يمكن فرك القدمين باستخدام بالمبرد أو حجر الخفاف لدقائق للحصول على أفضل نتيجة.

بعد ما يتم الغسيل يجب ترطيبهم جيدًا

يفضل تكرار هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل نتيجة.

تورم القدمين

نصائح عند استخدام الماء والملح للقدمين

لتجنب أضرار استخدام الماء والملح للقدمين يجب اتباع التالي:

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الماء والملح للقدمين في الحالات التالية : تقرحات أو جروح في القدمين، حروق في الجلد، ضعف في التروية الدموية للقدمين، ضرر في أعصاب القدمين.

عند جفاف القدمين تجنب المبالغة باستخدام الملح فهو قد يزيد جفاف الجلد والتشققات في هذه الحالة.

يفضل عدم نقع القدمين بالماء والملح لوقت طويل أقل وقت ربع ساعه فقط.

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