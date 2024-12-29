أسباب تشقق القدمين وأفضل العلاجات الطبيعية للتخلص منها

تشقق القدمين.. يعاني كثير من الناس بسبب تشقق القدمين الذي يؤثر على شكل القدم وخاصة عن النساء، ويأتي ذلك نتيجة للجفاف الذي يفقده الجلد مرونته ويجعله أكثر عرضة للتشقق.

لذلك يستعرض الموجز، فيما يلي أسباب تشقق القدمين وأفضل العلاجات الطبيعية التي تعمل على القضاء على تشققات القدم.

أسباب تشقق القدمين

فقدان الرطوبة في الجلد من أبرز الأسباب التي تؤدي لتشقق القدمين

انخفاض درجات الحرارة وتغييرات الطقس وخاصًا في فصل الشتاء يؤدي على جفاف القدمين وتشققها.

الأحذية الضيقة أو غير المناسبة يمكن أن تزيد من الضغط على الكعب، تسبب جفاف الجلد وتؤدي لتشققه.

تراكم الرطوبة الناتج عن التعرق داخل الأحذية قد يؤدي إلى تشقق القدمين عندما تجف الجلد بعد فترة من الوقت.

التعرق في الأحذية

هناك البعض من النساء قد يكون لديهن استعداد وراثي لزيادة جفاف الجلد أو فقدان مرونته، مما يجعل تشقق القدمين أكثر شيوعًا.

تشقق القدمين

علاجات طبيعية لتشقق القدمين

هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في ترطيب القدمين وإصلاح التشققات، والتي جاءت طرقها على النحو التالي:

مقشر السكر والليمون

طريقة الاستخدام:

قم خلط ملعقتين من السكر مع ملعقة من عصير الليمون

ثم دلكي بهما قدميك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

يساعد السكر على إزالة خلايا الجلد الميتة

بينما يعمل الليمون كمطهر طبيعي.

تشقق القدمين

زيت جوز الهند

طريقة الاستخدام:

يضع زيت جوز الهند قبل النوم على القدمين.

الحفاظ على الزيت ارتداء جوارب طول الليل

زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا.

زيت شجرة الشاي

طريقة الاستخدام:

خلط زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتدليك قدميك بهما للحصول على علاج فعال.

العسل

طريقة الاستخدام:

وضع طبقة سميكة من العسل على قدميك قبل النوم ولفيها برباط شاش أو ارتدي جوارب للحفاظ على الرطوبة.

تشقق القدمين

زيت الزيتون

طريقة الاستخدام:

دلكي قدميك بزيت الزيتون الدافئ لمدة 10 دقائق ثم ارتدي جوارب قطنية لاحتباس الحرارة.

الحليب والعسل

طريقة الاستخدام:

خلط كوباً من الحليب مع ملعقة من العسل وانقعي قدميك في هذا الخليط لمدة 15 دقيقة.

تشقق القدمين

نصائح للحفاظ على صحة قدميك

ارتداء أحذية مريحة ومناسبة لتجنب الضغط على القدمين.

استخدام كريمات مرطبة أو زيوت طبيعية بانتظام للحفاظ على رطوبة قدميك.

استخدام مقشرات طبيعية مثل السكر والليمون لإزالة الجلد الميت.

نقع قدميك في ماء دافئ مع ملح إنجليزي أو أعشاب طبيعية لتقشير الجلد الميت.

ارتداء جوارب لاحتجاز الرطوبة بعد استخدام العلاجات الطبيعية.

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