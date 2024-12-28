علاج الأرق.. أساليب آمنة وبدائل طبيعية لتحسين جودة النوم

يعاني العديد من الأشخاص من الأرق وصعوبات النوم، ما يدفعهم للبحث عن بدائل طبيعية بعيدًا عن الأدوية المهدئة، و في هذا التقرير يستعرض الموجز أبرز العلاجات الطبيعية التي تساهم في تحسين النوم، استنادًا إلى توصيات موقع WebMD.

1. جذر حشيشة الهر: تهدئة الأعصاب وتحفيز النوم

يُعتقد أن جذر حشيشة الهر يمتلك خصائص تساعد على الاسترخاء والنوم، وعلاج الأرق، ولكن رغم فعاليته المحتملة، إلا أنه قد يتداخل مع بعض الأدوية وله آثار جانبية، مثل الشعور بالخمول، ما يجعله غير ملائم للأطفال أو النساء الحوامل.

2. البابونج: المشروب الهادئ للنوم العميق

البابونج يُستخدم منذ القدم كمهدئ طبيعي لعلاج الأرق، حيث يتميز بخلوه من الآثار الجانبية المعروفة، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه نباتات مثل الأقحوان وعباد الشمس قد يحتاجون إلى الحذر عند استخدامه.

3. عشبة الأشواغاندا.. تحسين جودة النوم بفعالية علمية

توفر أوراق عشبة الأشواغاندا مركب ثلاثي إيثيلين جليكول (TEG)، الذي أظهر فعالية في تحسين النوم العميق (حركة العين السريعة).

وتوصي الدراسات بتناول 300 مليجرام مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج في تقليل الأرق وتعزيز جودة النوم وعلاج الأرق.

علاج الأرق

4. جذر الكافا.. حل مهدئ ولكن بحذر

الكافا هو نبات مشهور في جنوب المحيط الهادئ ويستخدم لتخفيف التوتر وعلاج الأرق وتحسين النوم، وتشير دراسة إلى تحسن واضح لدى الأشخاص الذين تناولوا 120 مليجرامًا يوميًا لمدة 6 أسابيع، إلا أن هناك مخاوف تتعلق بتأثيره على صحة الكبد، مما يوجب استخدامه بحذر.

5. الميلاتونين.. إعادة تنظيم الساعة البيولوجية

الميلاتونين هو هرمون طبيعي يُنتجه الجسم لدعم دورة النوم والاستيقاظ، والذي يساعد في تقليل آثار اضطرابات السفر (مثل اختلاف التوقيت) وقد يساهم في النوم بشكل أسرع، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اختلال في الإيقاع اليومي للنوم ومن ثم علاج الأرق.

تعزيز النوم.. اختيار العلاج الأنسب

تتيح هذه العلاجات الطبيعية حلولًا متنوعة لتحسين النوم وعلاج الأرق، لكنها تتطلب استخدامًا مدروسًا وفقًا للحالة الصحية للفرد، ويُنصح بالتشاور مع أخصائي قبل اعتماد أي من هذه العلاجات، لضمان الحصول على نوم مريح بطريقة آمنة وفعالة.

اقرأ أيضا

5 مشروبات طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم.. مفعولهم سحري

لماذا نعاني من الإمساك في الشتاء؟.. طرق العلاج والوقاية منه