لماذا نعاني من الإمساك في الشتاء؟.. طرق العلاج والوقاية منه

علاج الإمساك الشتوي يعرف فصل الشتاء بانخفاض النشاط الجسم وزيادة الرغبة في تناول الأطعمة المليئة بالسعرات الحرارية، وعلى مدار الموسم الشتوي يحاول الجسم دائما بشكل طبيعي أن يبقيك دافئًا من خلال تقليل تدفق الدم إلى الجلد وهو (تضييق الأوعية الدموية) وأيضاً منع فقدان الحرارة.

ومن أجل الحفاظ على الأعضاء الحيوية دافئة، يميل الجسم إلى تقليل تدفق الدم إلى الأمعاء، مما قد يؤدي ذلك إلى الإمساك وعسر الهضم وذلك بحسب ما جاء بموقع «only my health».

لذا سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير أهم طرق علاج الإمساك في فصل الشتاء وأعراضه وغيرهم.

لماذا نعاني من الإمساك في الشتاء؟

الإمساك في فصل الشتاء

أعراض خطيرة يجب الإنتباه إليها

-إنخفاض معدل التبرز.

-آلام البطن والانتفاخ.

-براز جاف وصلب.

-صعوبة أو ألم في إخراج البراز.

-الإجهاد أثناء التغوط.

-انتفاخ البطن.

-الشعور بعدم اكتمال تفريغ الأمعاء.

أسباب الإصابة بالإمساك في فصل الشتاء:

يمكن أن يعاني الأشخاص من الإمساك إذا شعروا بوجود شيئًا غير طبيعي أو إذا بدأوا يشعرون بعدم الإرتياح، ومن العوامل التي تساهم في الإمساك خلال فصل الشتاء ما يلي:

-أولا عدم تناول كمية كافية من الماء.

-وثانيًا اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

-وأيضاً انخفاض النشاط البدني.

-بالإضافة إلى زيادة وقت الشاشة، مما يؤدي ذلك إلى تباطؤ حركة الأمعاء.

-وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تباطؤ عملية الهضم، مما يخلق هذا الظروف المثالية للإمساك.

طرق الوقاية من الإمساك الشتوي المزمن

أولا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

حيث يقلل اتباع نمط الحياة الخامل من حركة الأمعاء، إذ يمكنك البدء ببطء وزيادة وتيرة التمارين الرياضية، ويجب عليك ممارسة التمارين الرياضية مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، إذ تعمل التمارين الرياضية على تحفيز إنتاج الإندورفين الضروري لمكافحة الاكتئاب.

ثانياً أن يكون النظام الغذائي غني بالألياف

قم باختيار نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على نسبة مرتفعة ومتنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، حيث تناولها بانتظام وشاهد الفرق بنفسك، إذ أن النظام الغذائي المتوازن يعد هو المفتاح لضمان الهضم السلس.

ثالثاً يجب الحفاظ على رطوبة الجسم

حيث إن شرب كميات ضخمة من الماء والسوائل هو أمر ضروري، حيث أن عدم تناول كمية من السوائل يمكنه أن يؤدي إلى الجفاف، مما قد يؤدي ذلك بدوره إلى جفاف الأمعاء وإبطاء حركة الأمعاء، والحفاظ على رطوبة الجسم ويحافظ على عمل الجهاز الهضمي على النحو الأمثل أيضاً.

واحرص دائماً على طلب المساعدة من المتخصصين

أي إذا كنت تعاني من أي من الأعراض وتواجه عدم الراحة بشكل منتظم، فمن المفضل في تلك الحالة استشارة أخصائي الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن.

علاج الإمساك والوقاية منه

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