الإمساك.. طريقة سحرية لمعالجة حركة الأمعاء؟

ألم الإمساك يعتبر من الأمراض الأكثراً إزعاجاُ وشيوعاً عند الناس، وهو من الألم التي يعاني منها بعض الناس، ويوجد في الجسم نظام إخراجي معين، ولكن عند حدوث الإمساك وصعوبة التبرز تظهر تلك تظر المشكلات.

ما هو الأمساك

ويوضح لكم موقع الموجز خلال السطور التاليه عن ألم الأمساك، ويعتب من الأمراض التي يعاني منها بعض الناس، وعند ألمه قد يذهب الشخص المصاب بألم الإمساك 3 مرات أو أقل في الأسبوع لتبرز، وقد يكون الراز صلبا، وعند التبرز قد يكون مؤلم وذلك وفقا لبيان "ميدلاين بلاس" medlineplus التابعة للمكتبة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأميركية.

في وقت أو آخر، قد يصاب الجميع الناس تقريبا بالإمساك. وفي بعض الحالات ، يستمر الإمساك مدة قصيرة ولا يكون الأمر خطيرا.

كيف تعالج الإمساك

في هذا التقرير يوضح لكم موقع الموجز جميع التفاصيل التي تخص علاج الإمساك لفئات مختلفة من الأعمار مثل الأطفال والرضّع والحوامل والنفساوات وغير ذلك. ولكن بعض الأشخاص تشرب المزيد من الماء لتخلص من الألم.

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الجفاف بسبب عدم الزيده في شرب المياه يؤدي إلي الإمساك، الذي يجعل البراز صلبا، وبد ذلك يصبح أبطأ أو يصبح مؤلما عند التبرزو ويودي إلي ألم في التبرز. فعليك بشرب الكثير من الماء ، ومقدار السوائل الذي يحتاج إليه البالغ العادي المتمتع بصحة جيدة ويعيش في مناخ معتدل، وفقا للأكاديميات الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب.

نحو 15.5 كوبا (3.7 لترات) من السوائل يوميا للرجال. نحو 11.5 كوبا (2.7 لتر) من السوائل يوميا للنساء.

والذي تغطي هذه السوائل من الماء والمشروبات الأخرى وغيرها والأطعمة. ونحو 20% من استهلاك السوائل اليومي يأتي ذلك عند عادة من الأطعمة، والبقية من المشروبات.

أكلات تعالج الإمساك

البرقوق التفاح الكمثرى الكيوي التين الحمضيات السبان

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