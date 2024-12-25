إنقاص الوزن والزبادي قبل النوم.. حقيقة أم خرافة ؟.. رأي المختصون

الزبادي يعد من أبرز منتجات الألبان التي تتميز بفوائدها الصحية، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، لكن يظل السؤال الأهم هل تناوله قبل النوم يؤدي إلى زيادة الوزن؟، ويجيب الموجز في التقرير على هذا السؤال بشكل مفصّل.

تأثير الزبادي على الوزن.. حقيقة علمية

وفقًا للدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، فإن توقيت تناول الطعام ليس العامل الرئيسي في زيادة الوزن، بل يعتمد الأمر على كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص، مؤكدا أن الزبادي يُعد خيارًا مناسبًا للراغبين في إنقاص الوزن، خاصةً إذا تم تناوله ضمن نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

كما أشار إلى أن الزبادي قليل الدسم يستهلك الجسم عند تناوله سعرات حرارية أقل مقارنة بالأنواع كاملة الدسم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في خسارة الوزن دون الشعور بالجوع، نظرًا لاحتوائه على البروتين والكالسيوم اللذين يساعدان على تعزيز الشعور بالشبع.

فوائد الزبادي

نصائح لتناول الزبادي أثناء الرجيم

اختر الزبادي قليل الدسم للحصول على قيمة غذائية عالية بسعرات حرارية أقل.

تجنب تحلية الزبادي بالسكر الأبيض، واستبدله بعسل النحل لتحسين النكهة وزيادة الفوائد الغذائية.

أدمج الزبادي ضمن نظام غذائي متوازن، ورافقه بممارسة التمارين الرياضية لضمان فقدان الوزن بطريقة صحية.

أفضل الأطعمة الصحية بجانب الزبادي

يُوصى بتناول الزبادي مع بعض الأطعمة الصحية التي تضيف قيمة غذائية عالية دون التأثير على النظام الغذائي، ومنها:

المكسرات النيئة: تُعد مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، لكن يُنصح بعدم الإفراط فيها.

الشوفان: يساعد على تعزيز الشعور بالشبع ويضيف قوامًا مميزًا.

بذور الشيا: تحتوي على الألياف والبروتينات الضرورية للجسم.

الفواكه الطازجة: مثل التوت أو الفراولة، التي تضيف نكهة طبيعية وسعرات حرارية منخفضة.

أطعمة يجب تجنبها مع الزبادي

رغم فوائد الزبادي المتعددة، فإن هناك أطعمة قد تؤثر سلبًا عند تناولها معه، يستعرضها الموجز على النحو التالي..

الموز: الجمع بين الزبادي والموز قد يزيد من حركة الأمعاء ويؤدي إلى الإسهال.

فول الصويا: يحتوي على مواد تقلل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم في الزبادي، مما قد يضر بصحة العظام.

اللحوم المصنعة: تحتوي على نترات تتفاعل مع الأحماض العضوية في الزبادي، مما يؤدي إلى تكوين مواد ضارة بالصحة تُعرف بالنتروزامين.

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