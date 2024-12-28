5 مشروبات طبيعية تساعد على خفض ضغط الدم.. مفعولهم سحري

مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم.. يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج بشكل مناسب.

وإلى جانب الأدوية والنظام الغذائي الصحي، تلعب بعض المشروبات الطبيعية دورًا هامًا في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، مما يُسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم

ويوضح الموجز في هذه السطور 5 مشروبات طبيعية تساعد في التخفيف من حدة ارتفاع ضغط الدم وتساعد على ضبطه وهي:

مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم

- عصير البنجر

يتميز البنجر بفوائدة الصحية المتعددة فهو غني بالعناصر الغذائية التي تساهم في خفض ضغط الدم، ويعمل عصير البنجر و حتى مجرد تناوله دون عصره خفض ارتفاع ضغط الدم.

- عصير البرقوق

أظهرت الدراسات أن تناول البرقوق بانتظام، يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي، لذا فإن إضافة عصير البرقوق إلى نظامك الغذائي يعمل على خفض ضغط الدم إذا كنت ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

- عصير الرمان

يحتوي الرمان على فيتامين سي، وكذلك حمض الفوليك أسيد، وتناول عصير الرمان يساعد بكل تأكيد على خفض ارتفاع ضغط الدم، كما أن الرمان يعد خيارًا صحيًا ومفيدًا في كل الأحوال.

- عصير التوت

تناول كأس من عصير التوت سواء كان أزرقًا أم أحمر، يساهم بشكل فعال في خفض ضغط الدم، وذلك لكون التوت غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في خفض ضغط الدم.

- شاي الكركديه

مشروب الكركدية الدافئ بجانب طعمة المميز إلا أن له فوائد صحية عديدة، منها المساعدة في خفض ضغط الدم ومحاربة عوامل الخطر الأخرى.

نصائح مهمة لمن يعانون من ضغط الدم

ويؤكد الأطباء على ضرورة الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام غذائي، وخاصة إذا كان الشخص يتناول أدوية بصفة دائمة أو أي يعاني من مرض مزمن وذلك للسلامة وتجنب الأضرار التي قد تصيب الشخص.

ينصح الأطباء مرضى ضغط الدم والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة ككل بعدم الإكثار من تناول أي مشروبات بصورة مفرطة بل أن الاعتدال والإتزان هو أفضل خيار للتمتع بصحة أفضل.

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