تعرف علي فوائد مشروب البنجر السحري للكبد

يعد البنجر أو الشمندر هو ذلك الجذر الجذاب بلونه الأحمر القاني الجميل، ويعتبر كنزًا من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، حيث يتميز بطعمه الشهي والمميز، ويستخدم في الكثير من الأطباق والمشروبات، وهذا ما سيناقشه الموجز فيما يلي.

فوائد البنجر المذهلة

وفي هذا السياق، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن البنجر يحتوي على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية القيمة ومضادات الأكسدة التي تعمل معًا بهدف تنقية الكبد وحمايته من التلف.

وتابع أيضاً"القيعي" أن الصباغ الأحمر الفريد المتواجد في البنجر هو مضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف ويقلل أيضاً من الالتهاب في الكبد.

وأضاف أن النترات المتواجدة في البنجر تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساهم في توسيع الأوعية الدموية والتحسين من عملية تدفق الدم إلى الكبد.

فوائد الشمندر للكبد

وأوضح أيضاً أن البنجر يحتوي على الألياف التي تعمل على تحسين الهضم وطرد السموم من الجسم، وبالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الكبد مثل فيتامين C وحمض الفوليك.

واستكمل "القيعي" أن البيتالين (مركب موجود في البنجر) وأيضاً بعض مضادات الأكسدة الأخرى تساهم في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة والسموم، كما يساعد البنجر أيضاً على تحسين وظائف الإنزيمات الكبدية المسؤولة عن إزالة السموم من الجسم

وشدد على أن الالتهاب المزمن يضر كثيراً بالكبد، وأن البنجر يساهم في تقليل هذا الالتهاب، كما يساعد البنجر أيضًا على خفض ضغط الدم وذلك بفضل احتوائه على النترات.

وأردف قائلاً أن: "يجب تناول البنجر بانتظام وذلك كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن،و لا تعتمد على البنجر فقط، بل حاول تنويع مصادر الغذاء الغنية بمضادات الأكسدة والألياف".

وأشار إلى أنه إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، يلزم استشارة طبيبك قبل إضافة البنجر إلى نظامك الغذائي، موضحاً أنه يمكنه تناول البنجر طازجًا أو مطبوخًا، ويمكن إضافته أيضاً إلى العصائر والسلطات والشوربات.

مشروب الشمندر أو البنجر اللذيذ

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