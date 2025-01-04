قهوة أسوان.. الطبيب الشرعي والشهود يزيحون الستار عن تفاصيل تحول مجرى القضية

قهوة أسوان.. محكمة جنايات القاهرة تنظر اليوم السبت، رابع جلسات محاكمة المتهم بقـ.تل مالك مقهى شهير بمنطقة مصر الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قهوة أسوان.

قهوة أسوان

رابع جلسات المحاكمة للمتهم في قضية قهوة أسوان ستكون في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بحضور الطبيبة الشرعية، والمساعدات الفنية وتستمع هيئة المحكمة إلى أقوال شهود العيان.

تفاصيل قضية قهوة أسوان

قهوة أسوان، جريمة شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، حيث حملت بين طياتها الكثير من التفاصيل المثيرة، فقد دارت رحاها داخل منطقة مصر الجديدة، وراح ضحيتها مالك قهوة أسوان على يد صاحب محل العصير.

جريمة قهوة أسوان

شريكان في محل عصير ملتصق بـ قهوة أسوان كانا هما طرفا الحكاية التي بدأت بتبادل أطراف الحديث بين الجانبين عن أحقية كل منهما في محل العصير، فمالك قهوة أسوان يؤكد أن محل العصير من ملكيته الخاصة، لكن صاحب محل العصير شدد على أنه ملكيته الخاصة ولا يوجد لمالك القهوة أي حصة بالمحل، ومن هنا تبدأ القصة.

ويستعرض الموجز، تفاصيل واقعة مقهى أسوان من بداية المحادثة بين الجاني والمجني عليه إلى تحويل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في قتل المجني عليه داخل القهوة، وذلك على النحو التالي:

تفاصيل واقعة قهوة أسوان

البداية حينما بدأ مالك القهوة وجاره بمحل العصائر التحدث عن أن مالك القهوة هو المالك الأساسي لمحل العصير، ويريد أن يسترد حصته من محل العصائر.

لم يكن هذا الأمر هو الموافق لأهواء المتهم الذي يدير محل العصائر، بل إنه حاول إثبات ملكيته لمحل العصائر، وبدأت المشادة الكلامية بين الطرفين.

المتهم في قضية قهوة أسوان

مشاجرة بين الطرفين

المشاجرة بدأت بعدما حاول كل منهما إثبات أحقيته بملكية محل العصائر الملاصق للقهوة، فمالك قهوة أسوان حاول تأكيد ملكيته للمحل، وذلك بعدما اشترى شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.

الرجل الذي يدير محل العصائر رفض ذلك الأمر مطلقًا وبدأت المشاجرة تشتد بينهما؛ لذا أسرع المتهم إلى السلاح الأبيض، الذي يقطع به الفاكهة واستله، وبدأ يطعن مالك قهوة أسوان عدة طعنات.

محاولة الأهالي لفض المشاجرة

حاول الأهالي في المنطقة أن ينهوا المشاجرة بين الطرفين، وتخليص المجني عليه من يد المتهم، لكن المتهم هددهم بالسلاح الأبيض الذي كان يمسك به، وظل يطعن مالك قهوة أسوان.

ضبط المتهم

الأجهزة الأمنية، كشفت ملابسات الواقعة، بعدما تداول عدد من المواطنين فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد الواقعة من البداية للنهاية؛ لذا توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته بعدها إلى محكمة جنايات مصر الجديدة لمحاكمته، إذ تم تأجيل القضية للحكم على المتهم اليوم الأحد.

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