ماسك الألوفيرا مع العسل لترطيب عميق ومقاومة لقشرة الشعر

ماسك الألوفيرا.. يعاني العديد من النساء من موسم الشتاء من قشرة الشعر، وذلك بسبب تغييرات الطقس والرطوبة لذا يحرصون على تجهيز ماسك الألوفيرا الذي يقضي تماما على القشرة ويحتوي على الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

وتساعد الألوفيرا تحسين قدرة جلد الفروة على الاحتفاظ بالرطوبة، وتهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف حدة الالتهابات، ومقاومة بعض أنواع البكتيريا والفطريات المسببة للقشرة، ويستعرض الموجز، طرق لإعداد ماسك للقضاء على قشرة الشعر، على النحو التالي:

يمكن استخدام الألوفيرا كماسكات والذي يقوم بتقليل فرص الإصابة بالقشرة أو تخفيف حدة أعراضها بعد نشأتها، مثل الأعراض الآتية: التقشر و الجفاف والحكة.

ماسك الألوفيرا بلا إضافات

المكونات

هلام ألوفيرا طازج.

طريقة الإعداد والاستخدام

تدلك الفروة بهلام ألوفيرا طازج.

تغسل الفروة بالماء بعد أن يجف الهلام.

ماسك الألوفيرا

ماسك الألوفيرا مع العسل

المكونات

4 ملاعق كبيرة من هلام أوراق ألوفيرا.

2 ملعقة عسل كبيرة.

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

طريقة الإعداد والاستخدام

يخلط هلام الألوفيرا مع الليمون والعسل.

تفرد خلطة الماسك لإزالة القشرة من الشعر هذه على الفروة.

تغسل الفروة بعد انقضاء 30 دقيقة.

ماسك الألوفيرا

وهناك بعض الماسكات الأخرى التي تساعد لإزالة القشرة من الشعر وهو أفضل زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند يساعد على مقاومة القشرة بسبب قدرته المحتملة على: تحسين الرطوبة ومقاومة الجفاف، وتثبيط نمو الفطريات، ومقاومة التهيج والالتهاب في الشعر.

ماسك زيت جوز الهند والنيم

مكونات ماسك زيت جوز الهند والنيم

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

10 ورقات من ورق النيم.

طريقة ماسك زيت جوز الهند والنيم

يهرس ورق النيم.

يخلط النيم المهروس مع الزيت.

يغسل الشعر من هذا الماسك لإزالة القشرة من الشعر بعد انقضاء 20 دقيقة.

ماسك زيت جوز الهند والنيم

وصفات لماسك لإزالة القشرة من الشعر

هناك مكونات طبيعية التي تقشي على قشرة الشعر.

وصفة الأسبرين

تطحن حبتان من الأسبرين

ويخلط المسحوق مع الشامبو الذي يتم استخدامه لغسل الشعر.

وصفة الحلبة

تنقع الحلبة في الماء ليلًا

وتهرس صباحًا يطبق معجون الحلبة على الفروة

ويغسل بعد 40 دقيقة.

وصفة ورق الكاري

تطحن 15 ورقة كاري

ثم يخلط المعجون المتكون مع لبن رائب وعصير البصل.

يترك هذا الماسك 15 دقيقة على الفروة.

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