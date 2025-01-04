أسباب التهاب اللثة وأعراضها وطرق العلاج الفعّالة بخطوات بسيطة

يحاول الجميع دائما الظهور بابتسامة جميلة تشرق كل يوم، ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجه البعض وهي التهاب اللثة، والتي تعتبر من مشكلات الفم الشائعة، ويستعرض الموجز، فيما يلي بعض العلاجات بشأن التهاب اللثة.

علاج التهاب اللثة

وهناك عدة طرق يمكن أن تساعد في علاج التهاب اللثة، بسهولة وبدون الشعور بأى ألم، والتي تأتي على النحو التالي:

تنظيف الأسنان المتخصصة

وهي تعتبر من الإجراءات التي تتم طبيًا مثل جهاز الليزر والأدوات وجهاز الموجات فوق الصوتية والتي تعمل على إزالة جميع آثار الجير وأي من ترسبات البكتيريا.

العناية المستمرة بالأسنان

يجب استشارة الطبيب باستمرار وذلك للمساعدة في برنامج فعالة للعناية بالفم واللثة.

طرق وقائية لعلاج التهاب اللثة

يجب على الأشخاص الاحفاظ هلى طرق وقائية لعلاج التهاب اللثة على النحو التالي:

زيارة طبيب الأسنان للمعاينة والعناية بالفم واللثة.

زيارة الطبيب مرة كل 6 أشهر، للمتابعة أو على حسب الحالة بالنسبة للأسنان سواء كان الفم او اللثة.

تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون الذي يحتوي على فلوريد للوقاية من التسوس.

إذا وجدت الطبقة الصفراء يجب استخدام الفرشاة الكهربائية.

تنظيف الأسنان يوميًا لمدة مدة دقيقة إلى ثلاث دقائق.

استخدام خيط الأسنان "Floss يوميًا.

والتوقف عن التدخين، حيث يصعب علاج التهاب اللثة ولا تكون نتائجه إيجابية للمدخنين.

ويفضل غسول الفم المطهر يستخدم ويحتوي على مضادات البكتيريا.

التهاب اللثة

أعراض التهاب اللثة

ويـأتي أعراض التهاب اللثة التي تسبب ألم شديد على النحو التالي:

تقرحات اللثة.

رائحة فم كريهة.

احمرار وتورم أو ضعف اللثة.

تكون جيوب بين اللثة والأسنان.

انتفاخ اللثة.

نزف اللثة.

صعوبة المضغ.

حساسية الأسنان.

فقدان الأسنان

التهاب اللثة

تظهر هذه الأعراض عندما تتراكم الطبقة الصفراء على الأسنان لفترة طويلة دون إزالتها أو العناية غير الكافية بها.

في الحالات المتقدمة من مرض التهاب اللثة فإن الأضرار تكون أكبر، حيث تصل الطبقة الصفراء إلى العظام والأنسجة التي تحمي السن وتعمل على إضعاف السن وخسارته.

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