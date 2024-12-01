مشكلات صحية خطيرة تصيبك بسبب تسوس الأسنان ...احذر منها

صحة الاسنان من اهم الاشياء التي يجب ان نهتم بها خلال رعايتنا لجسمنا لكن للاسف يهمل الكثير الاهتمام باسنان مما قد يعرضها للتسوس وقد ينتج عن ذللك خطر اكبر بكثير يكشف لكم الموجز مخاطر قد تصيبكم بسبب تسوس الاسنان نعرضها لكم في التقرير التالي

مخاطر صحية بسبب تسوس الاسنان

كان الدكتور مياسنيكوف قد كشف ان تسوس الاسنان ليس فقط مشكلة من ناحية شكل الاسنان بل ايضا مرض قد يؤثر صحة الانسان باكملها

واوضح مياسنيكوف "يعد تسوس الاسنان ,التهاب اللثة و التهاب دواعم الاسنان من اعراض الاصابة بامراض خطرة وعلى وجه خاص أمراض الأوعية الدموية: كاحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، ويتضمن هذا أيضا النقرس والسرطان

بمعنى انه اذا تعرض المرء لنوع من الالتهابات داخل الاسنان او الفم فربما يكون عرضة للعديد من المشاكل الصحية

تسوس الاسنان وتأثيره على جسم الانسان

من الامراض الخطيرة التي قد يسببها تسوس الاسنان

الالتهاب المزمن :حيث ان البكتيريا التي تكون التسوس تكون أيضًا التهابًا مزمنًا في الفم وقد لا يكتفي هذا الالتهاب بالانتشار في الفم فحسب بل قد ينقسم عبر مجرى الدم ليصل الى عدة اعضاء مختلفة داخل الجسم مما قد يعرضك لخطر الامراض المزمنة

ارتفاع نسبة الاصابة بامراض القلب :كما اشار الدكتور مياسنيكوف الى وجود هناك ارتباط قوي بين أمراض اللثة وأمراض القلب. اذ ان الالتهاب الناتج عن تسوس الأسنان يمكن أن يؤدي وينتج الى الاصابة بتصلب الشرايين ورفع معدل خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

مشاكل الحمل: ومن جانب اخر قد تتعرض النساء الحوامل المصابات بأمراض اللثة بنسبة أكبر الى خطر للولادة المبكرة أو انجاب أطفال بوزن أقل عن الوزن الطبيعي لحديثي الولادة

ضعف الجهاز المناعي: الالتهاب المزمن الناتج عن تسوس الأسنان يمكن أن يسبب ضعف جهاز المناعة داخل جسم الانسان، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى

السبب وراء عدم وعي الكثيرين بخطر تسوس الاسنان

قد يكون السبب وراء ذللك هو حصر مشاكل التسوس في الاسنان فقط بدون الاهتمام بخطرها على باقي اعضاء الجسم اذا يظن اغلب الناس أن تسوس الأسنان هو مشكلة بسيطة تؤثر فقط على الأسنان واللثة.

بالاضافة الى عدم ظهور أعراض واضحة في مراحل بداية التسوس , في المراحل الاولى من التسوس، قد لا يسبب التسوس أي أوجاع أو أعراض واضحة،للعيان مما يجعل الناس يغضون النظر عن الأهمية الشديدة للعناية بالأسنان

كيف نقي انفسنا من هذا الخطر

يجب علينا الحرص الشديد على نظافة الاسنان مرتين يوميا بالفرشاة والمعجون واسنخدام خيط الاسنان لتنظيف الاجزاء التي لا تصل اليها الفرشاة بالاضافة الى زيارة طبيب الاسنان بانتظام

ويجب ايضا ان نتجنب تناول الاطعمة التي تحتوى على نسبة من السكريات او الاحماض بكثرة حيث انها تقوم بتقوية البكتيريا التي ينتج عنها التسوس

في حالة الاصابة بأي من امراض اللثة من نزيف او احمرار فاحرص على طلب المشورة من طبيب الاسنان الخاص بك فورا لبدء عملية العلاج

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