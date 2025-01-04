قهوة أسوان.. تأجيل محاكمة المتهم بقتـ.ل مالك قهوة بمصر الجديدة لجلسة 2 فبراير

قهوة أسوان.. في رابع جلسات محاكمة المتهم في قضية قهوة أسوان، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 1 فبراير المقبل للمرافعة.

قرار المحكمة في قضية قهوة أسوان

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ قضت المحكمة في جلسة اليوم، بتأجيل محاكمة المتهم "ناصر.ص.م" (28 عامًا)، مالك محل عصائر، بتهمة قتل صاحب قهوة أسوان بمنطقة مصر الجديدة لجلسة 1 فبراير المقبل للمرافعة.

حضور الطب الشرعي

وشهدت الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان، حضور الطبيبة الشرعية، والمساعدات الفنية، فضلًا عن استماع هيئة المحكمة إلى أقوال شهود العيان.

المتهم في قضية قهوة أسوان

شاهد في قضية قهوة أسوان

وقال شاهد إثبات في قضية قهوة أسوان، إن المجني عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية، تدخل على إثرها المتهم مستخدمًا سلاح أبيض كان بحوزته، وطعن المجني عليه عدة طعنات، مشيرًا إلى أنه لم يكتفِ بتلك الطعنات واستطاع أن يفلت من الأهالي، وذبـ.ح المجني عليه من رقبته، معقبًا: "كده خلصت خلاص بالسلامة".

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بمنطقة مصر الجديدة، وتحديدًا بمنطقة الكوربة، إذ إن هناك قهوة أسوان بجوار محل عصائر جنة الفواكه، كانت الأمور على ما يرام في البداية، لكن يوم الواقعة بدأت المناقشة بين مالك القهوة وصاحب العقار المالك لمحل العصائر، إذ حاول كل منهما أن يثبت أن محل العصائر ملك له.

بعد النقاش الطبيعي بين أي اثنين، احتدم النقاش وتحول إلى مشادة كلامية، ليحاول مالك القهوة إثبات أنه مالك محل العصير ويريد أن يستعيد حصته ويأخذه لحيازته وملكيته.

لم يكن هذا الأمر هو الموافق لأهواء المتهم الذي يدير محل العصائر، بل إنه حاول إثبات ملكيته لمحل العصائر، وبدأت المشادة الكلامية بين الطرفين.

حصة في الأرض

مالك قهوة أسوان حاول إثبات أنه مالك محل العصير بموجب العقد الذي حصل عليه من شراء شقة تعلو محل العصير، لكن صاحب محل العصير رفض ذلك الأمر، وبدأت المشاجرة بين الطرفين.

الرجل الذي يدير محل العصائر رفض ذلك الأمر مطلقًا وبدأت المشاجرة تشتد بينهما؛ لذا أسرع المتهم إلى السلاح الأبيض، الذي يقطع به الفاكهة واستله، وبدأ يطعن مالك قهوة أسوان عدة طعنات، حتى إن الكثيرين من أبناء المنطقة حاولوا أني ينهوا الأمر إلا أن صاحب محل العصير قضى على مالك قهوة أسوان.

تحرير محضر بالواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة التي أحالته إلى محكمة الجنايات، وتوالت الجلسات لمحاكمته إلى أن قضت المحكمة اليوم السبت في رابع جلسات محاكمته بتأجيل المحاكمة إلى يوم 1 فبراير المقبل للمرافعة.

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