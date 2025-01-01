بعد قليل.. نظر أولى الجلسات في المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ قهوة أسوان

قهوة أسوان .. من المقرر أن تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى في القضية المعروفة إعلاميا بــ قهوة أسوان، حيث ستحضر الجلسة وتشهد بها الطبيبة الشرعية، والمساعدات الفنية، والشهود.

بداية واقعة قهوة أسوان

تعود قصة قتل نجل صاحب “قهوة أسوان”، في منطقة الكوربة بمصر الجديدة بعد نزاع طويل بين نجل صاحب المقهى (الملقب بـ "حمص") ومستأجر محل عصير في نفس العقار.

تفاصيل قصة قتل نجل صاحب قهوة أسوان بالكوربة

يستعرض “ الموجز”، خلال السطور التالية، تفاصيل واقعة قتل نجل صاحب قهوة أسوان بالكوربة، التي حدثت في نهاية أكتوبر الماضي بمنطقة مصر الجديدة، بعد نزاع طويل بين نجل صاحب المقهى (الملقب بـ "حمص") ومستأجر محل عصير في نفس العقار، الخلاف كان حول ملكية بعض الممتلكات في المبنى والكراسي البلاستيكية المستخدمة أمام المحل.

متهم قهوة أسوان

قتل نجل صاحب قهوة أسوان

في يوم الحادثة، بواقعة قتل نجل صاحب قهوة أسوان بالكوربة تصاعدت المشادة الكلامية إلى مشاجرة انتهت بقيام المتهم بطعن المجني عليه 8 طعنات باستخدام "مطواة" فأسقطه غارقًا في دمائه، مما أدى إلى وفاته على الفور حسب تقارير شهود عيان، لم يهرب المتهم، بل انتظر الشرطة واعترف بجريمته بعد ضبطه في مكان الحادثة.

تقرير أمر الإحالة قتل نجل صاحب قهوة أسوان بالكوربة

وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإحالة مالك محل العصير المتورط في قتل نجل صاحب "مقهى أسوان" وشهرته "حمص" بشارع الكوربة في مصر الجديدة، إلى محكمة الجنايات.

أقوال الشهود

وجاء في أقوال الشهود أمام جهات التحقيق، أن المتوفى نجل صاحب مقهى شهير بمنطقة الكوربة، وقد اشترى منذ عام 2019 عمارة ملك ورثة في المنطقة وبأسفلها محل عصير، وأن المجني عليه كان يحاول بشتى الطرق أن يتمكن من محل العصير، إلا أن المستأجر كان يرفض الخروج وكان يصر على شرائه وسط رفض الأول.

وتابع الشهود أمام جهات التحقيق،في واقعة قتل نجل صاحب قهوة أسوان بالكوربة أن المجني عليه منذ 40 يومًا تمكن بحكم من محكمة مدني مصر الجديدة من الحصول على حكم تمكين من محل العصير وحاول إخراج المستأجر إلا أنه كان يرفض.

اعترافات المتهم

وجاء في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، في واقعة قتل نجل صاحب قهوة أسوان بالكوربة أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات، فتحولت إلى مشاجرة قام على أثرها بطعنه بسلاح أبيض 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه، كما أن المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار، فرفض ما يقوم به المتوفى، ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم المشاجرة.

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