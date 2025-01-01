اليوم.. النظر في محاكمة اللاعب رجب عمران بقضية دهس 3 أشخاص

تنظر محكمة الجنح، والتي ستنعقد بشمال الجيزة الإبتدائية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة اللاعب رجب عمران، لاعب طلائع الجيش، في قضية دهس 3 أشخاص على أحد الطرق التابعة لدائرة قسم شرطة أوسيم.

رجب عمران

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ إنه بحسب اعترافات اللاعب رجب عمران، في تحقيقات النيابة، فإنه لم يرى المطب أمامه، فقد كان عائدا في وقت متأخرا من الليل، وكان الطريق مظلما، حيث فوجيء بمطب أمامه، في الوقت الذي ظهرت فيه بظهور سيارة محملة بالأنابيب، ودراجة بخارية، فاصطدم بها.





تفاصيل واقعة اتهام رجب عمران

يذكر أن اللاعب رجب عمران، لاعب طلائع الجيش، قد اصطدم بموتوسيكل في منطقة أوسيم، لتوفى اثنان من الـ 3 مصابين في الحادث، متأثرين بإصاباتهما، بينما ما زال المصاب الثالث يتلقى العلاج بالمستشفى.

وتسبب رجب عمران، في إصابة 3 أشخاص، بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم وتم نقلهم للمستشفي فيما فر اللاعب هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

رجب عمران

تفاصيل حادث سيارة رجب عمران

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يشير إلي وقوع حادث بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وخلال الفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران بدراجة نارية.

أسفر الحادث الأليم عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، بينما فر اللاعب هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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