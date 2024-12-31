لا وجود لشبهة جنائية.. تطورات جديدة في قضية عروس أكتوبر

عروس أكتوبر.. في تطورات جديد لقضية عروسي أكتوبر، واللذان توفيا بسبب تسرب الغاز، أكد محمد خالد، نجل عم العروس، والتي تدعى ندى، ولقيت حتفها مع زوجها، أن الزفاف كان منذ أسبوعين، وأن النتائج الأولية لتحريات المباحث أكدت أن السبب الأساسي في وفاة عروسي أكتوبر هو تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز.

الموجز تنقل التفاصيل.

لا وجود لأي شبهة جنائية في وفاة عروس أكتوبر

وتابع نجل عم العروس، في تصريحات صحفية، أنه لا وجود لما تم تداوله بشأن وجود شبهة جنائية في حادث عروسي أكتوبر، مؤكدا أن النيابة نفت تصريحات شقيقة العروس بخصوص تسمم عروسي أكتوبر، فضلا أنه لا يوجد أي إصابات على جسديهما.

تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد

وأضاف نجل عم العروس أن تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بـ عروسي أكتوبر، لم يصدر بعد، بالإضافة إلى أن التقرير المبدئي والذي خرج من مصلحة الطب الشرعي، أكد أن سبب الوفاة هو تسرب الغاز.

أكدت تحريات المباحث الجنائية، أن تسريب الغاز هو السبب الرئيسي في وفاة عروسي أكتوبر، بعدما اختنقا أثناء نومهما وتوفيا على الفور، ولم يتم العثور على أي شبهة جنائية في الواقعة.

التحريات الأمنية حول وفاة عروسي أكتوبر

وتابعت التحريات الأمنية أن عروسي أكتوبر كان يقنطان داخل مسكنهما محل البلاغ، والكائن بمنطقة ابني بيتك التابعة لحدائق أكتوبر، وبعد التحريات المبدئية، اتضح أن الوفاة كانت بسبب تسرب غاز في الشقة.

ونفت التحريات وجود آثار للعنف أو أي جريمة أخرى في محل البلاغ، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية في واقعة عروسي أكتوبر.

عروس أكتوبر

وكانت مدينة 6 أكتوبر، قد شهدت خلال الساعات الماضية حادث مأساوي، إذ عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثـ ـتي زوجين حديثي الزواج داخل شقتهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات الأولية ومعاينة الشقة.

ويستعرض الموجز، فيما يلي تفاصيل حادثة حول العثور على جثـ ـتين داخل شقتهما في مدينة 6 أكتوبر.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثتين داخل شقتهما في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثـ ـة شاب وزوجته، حديثي الزواج، لا توجد بهما إصابات ظاهرية.

معاينة المباحث لشقة العروسين

وأجرى رجال المباحث، معاينة للشقة التي عثر داخلها على الجثـ ـتين، لبيان وجود آثار عنـ ـف بمنافذها من عدمه، أو وجود أي مسروقات، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة، وإعداد تقرير مفصل.

العثور على جثـ ـتي عروسين بـ 6 أكتوبر

وفى ذات السياق، يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرتي الضحايا لكشف ملابسات الحادث.

تم نقل الجثـ ـتين إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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