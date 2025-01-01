بعد اخلاء سبيلها.. حكاية الراقصة وعد وقضية التحريض على الفجور وتعمد الإغراء

أخلت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، سبيل الراقصة الشهيرة وعد، على خلفية اتهامها بتعمد الإغراء والرقص بملابس مثيرة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة.

الموجز تستعرض تفاصيل القضية والإفراج.

إخلاء سبيل الراقصة وعد

وكانت جهات التحقيق المختصة قررت في وقت سابق، حبس الراقصة وعد، بعد ثبوت تهمة تعمد الإغراء والرقص بملابس فاضحة ونشر فيديوهات مخلة، والتحريض على الرذيلة بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث عن أن الراقصة وعد كانت تتعمد الإغراء والرقص بملابس فاضحة ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الرذيلة، وتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، وتم ضبطها.

االراقصة وعد

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراقصة وعد، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الافراج عن سما المصري

وفي وقت سابق أفرجت الأجهزة الأمنية عن الفنانة سما المصري، بعدما تقدم أشرف ناجي المحامي الخاص بها، بطلب إخلاء سبيلها إلى محكمة القضاء الإداري بعدما نفذت 3 أحكام قضائية.

محامي سما المصري

وفي نفس السياق أكد المحامي أشرف ناجي، أن السلطات المختصة أفرجت عن الفنانة سما المصري، عنها بعدما نفذت 3 أحكام قضائية بعد ثبوت تهمة التعدي على قيم أسرية ومجتمعية.

القضاء الإداري يرفض الإفراج عن سما المصري

رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الإفراج عن الفنانة سما المصري، رغم تنفيذها نصف مدة عقوبتها، حيث جاء القرار بعد تقديم محاميها، أشرف ناجي، طلبًا للإفراج مستندًا إلى استكمالها تنفيذ ثلاثة أحكام قضائية سابقة.

وأوضح المحامي أن موكلته أدينت بتهم متعددة، أبرزها التعدي على قيم الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى قضايا سب وقذف.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالحبس لمدة عامين مع الشغل في القضية رقم 214 لسنة 2020، إلى جانب مراقبة شرطية لمدة عامين.

كما أشار إلى تنفيذ حكم آخر بالسجن ستة أشهر في قضية أخرى تتعلق بالسب والقذف.

وعلى الرغم من هذه الطلبات، رأت المحكمة عدم أحقية الإفراج عن سما المصري في هذه المرحلة.

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بعد رفض المحكمة دعوى إخلاء سبيلها.. الراقصة سما المصري تتصدر محركات البحث





