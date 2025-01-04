مايكروسوفت توقف نظام ويندوز 10 في هذا الموعد.. احذر

وقف نظام ويندوز 10.. تعتزم شركة مايكروسوفت لإنهاء دعم نظام التشغيل الشهير ويندوز 10، الذي يُعد واحداً من أكثر أنظمة التشغيل استخداماً حول العالم.

ويأتي إعلان الشركة وقف نظام ويندوز 10ضمن استراتيجيتها للانتقال الكامل نحو الجيل الجديد من أنظمة التشغيل، وعلى رأسها ويندوز 11، بهدف توفير تجربة مستخدم أكثر تطوراً وأماناً.

وقف نظام ويندوز 10

ورغم تصدر نظام ويندوز 10 قائمة الأنظمة الأكثر استخداما، إلا أن شركة مايكرسوفت Microsoft قررت إنهاء دعمها لـ Windows 10، حيث سيتم وقف نظام ويندوز 10 بشكل رسمي في 14 أكتوبر 2025، ولن يتوفر تحديثات مجانية أو تصحيحات أمنية، مما يجعلك عرضة لهجمات القراصنة والمشكلات الأمنية التي قد تؤثر على الجهاز.

ويمثل قرار وقف نظام ويندوز 10 خطوة مهمة تدعو المستخدمين إلى الاستعداد للانتقال إلى الأنظمة الأحدث لضمان استمرارية تلقي التحديثات الأمنية والتحسينات التقنية، وتعمل مايكروسوفت على دعم المستخدمين خلال هذه المرحلة من خلال توفير أدوات تساعدهم في الترقية بسلاسة.

وقف نظام ويندوز 10

الموجز ينقل لكم عبر النقاط التالية تفاصيل وقف نظام ويندوز 10، بالإضافة إلى وضع نصائح هامة ولتجنب المخاطر التي قد تظهر بعد انتهاء الدعم، فهناك 3 خيارات وهي كالتالي:

شراء جهاز جديد متوافق مع ويندوز 11، وتقدم شركات مثل مايكرسوفت وسامسونج ولينوفو وDell مجموعة متنوعة من الأجهزة المتطورة. الاشتراك في تحديثات الأمان الموسعة (ESUs) من خلال وضع برنامج أمني يمتد لثلاث سنوات، وستتكلف هذه الخدمة 30 دولارا سنويا، مما يتيح لك تلقي تحديثات أمنية مهمة لنظام ويندوز 10، رغم عدم توفر ميزات جديدة. اختيار عدم اتخاذ أي إجراء، وستستمر أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 في العمل، ولكنها ستكون عرضة لمشكلات أكبر دون وجود تحديثات ودعم أمني.

أسباب وقف نظام ويندوز 10 في 2025

وبدوره، أعلن قال يوسف مهدي، نائب الرئيس التنفيذي، كبير مسؤولي التسويق للمستهلكين في ويندوز، عن أسباب وقف نظام ويندوز 10 في 2025، معقبًا: « الشركة تدرك أن البعض منكم قد يحتاج إلى وقت إضافي أثناء الانتقال إلى جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام Windows 11 أو جهاز كمبيوتر Copilot+، خلال هذه الفترة، قد ترغب في اتخاذ خطوات للمساعدة في تأمين جهاز الكمبيوتر الموجود لديك».

وأشار إلى أنه من المرتقب أن يكون برنامج ESU للمستهلكين خيارا مدته عام واحد متاح مقابل 30 دولار، وعلى الرغم من قيام مايكروسوفت بإنهاء الدعم، ستستمر أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز في العمل، لن يحصلوا على أي ترقيات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الأخيرة أثبتت أن ويندوز 10 لا يزال يمثل النظام الأكثر استخداما عالميا، حيث تقدر حصته بنسبة 61.8% مقارنة بـ 34.84% لـ Windows 11.

وبالتالي من المتوقع أن يؤثر هذا الإيقاف على ملايين الأجهزة حول العالم، خاصة تلك التي تعمل بنظام ويندوز 10 منذ إطلاقه في عام 2015، لذلك، يُنصح المستخدمون بالتأكد من جاهزية أجهزتهم وتوافقها مع متطلبات ويندوز 11 للاستفادة من المزايا الجديدة التي تقدمها الشركة.

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