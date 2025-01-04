تفاصيل رفع أسعار خدمات خط التليفون الأرضي 2025.. زيادة جديدة

أثارت التعديلات الأخيرة التي أعلنتها المصرية للاتصالات بشأن أسعار خدمة خط التليفون الأرضي 2025 وباقات الإنترنت المنزلي استفسارات واسعة بين المواطنين.

وشملت الزيادات الملحوظة في رسوم الاشتراكات بخدمة خط التليفون الأرضي والخدمات المختلفة، والتي أوضحت الشركة أنها تأتي في إطار خططها لتحسين جودة الخدمة وزيادة القدرات لتوفير تجربة أفضل للعملاء.

تفاصيل ارتفاع رسوم خدمة خط التليفون الأرضي

وفي السطور القادمة يرصد لكم موقع "الموجز" تفاصيل أسعار رسوم خدمة خط التليفون الأرضي لجديدة وباقات الأنترنت المنزلي .

تفاصيل زيادات أسعار الخط الأرضي والخدمات المرتبطة

وكشفت المصرية للاتصالات عن زيادة بنسبة 100% في رسوم طلب التعاقد على رسوم خدمة خط التليفون الأرضي المنزلي، ليصل السعر الجديد إلى 50 جنيهًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من 20 جنيهًا. كما شملت الزيادات خدمات أخرى، وفقًا للتفاصيل التالية:

رسوم طلب التعاقد على خط أرضي جديد: 43.85 جنيه.

رسوم التركيب: 150 جنيه.

رسوم الاشتراك في باقة WE أرضي الربع سنوية: 105 جنيه.

إجمالي المصاريف (غير شاملة الضرائب): 298.85 جنيه.

نقل الخط الأرضي داخل نفس العقار: 100 جنيه.

إصدار مستند بيانات الخط الأرضي: 100 جنيه.

نقل ملكية الخط الأرضي أو تغيير الرقم: 50 جنيه لكل منهما.

نقل الخط الأرضي خارج العقار: 200 جنيه.



الأسعار الجديدة لباقات الخط الأرضي بعد التعديلات

وبجانب معرفة رسوم خدمة خط التليفون الأرضي، قد شملت الزيادات مراجعة أسعار باقات WE أرضي الشهرية والربع سنوية كالتالي:

باقـة WE أرضي 35 (شهرية): 40 جنيهًا شهريًا بدلًا من 32 جنيه.

باقـة WE أرضي 35 (ربع سنوية): 120 جنيهًا بدلًا من 86 جنيه.

باقـة WE أرضي 45 (شهرية): 52 جنيهًا شهريًا بدلًا من 46 جنيه.

باقـة WE أرضي 45 (ربع سنوية): 156 جنيهًا بدلًا من 138 جنيه.

باقـة WE أرضي 75 (شهرية): 89 جنيهًا شهريًا بدلًا من 80 جنيه.

باقـة WE أرضي 75 (ربع سنوية): 267 جنيهًا بدلًا من 240 جنيه.



زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي

أعلنت المصرية للاتصالات عن زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث والاستفسارات. فيما يلي الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة:

باقة 140 جيجابايت: 239.4 جنيه بدلًا من 160 جنيه (زيادة 79 جنيهًا).

باقة 200 جيجابايت: 330.6 جنيه بدلًا من 225 جنيه (زيادة 105 جنيه).

باقة 250 جيجابايت: 410.4 جنيه بدلًا من 280 جنيه (زيادة 130 جنيه).

باقة 400 جيجابايت: 649.8 جنيه بدلًا من 440 جنيه (زيادة 209 جنيه).

باقة 600 جيجابايت: 850 جنيه بدلًا من 650 جنيه (زيادة 200 جنيه).

باقة 1 تيرابايت: 1550.4 جنيه بدلًا من 1050 جنيه (زيادة 500 جنيه).



الأسعار الجديدة للباقات الشهرية

تم تحديد أسعار جديدة للباقات الشهرية كما يلي:

باقة ميجا 250 جيجابايت: 604.2 جنيه شهريًا.

باقة ميجا 600 جيجابايت: 1185.6 جنيه شهريًا.

باقة ميجا 1 تيرابايت: 1778.4 جنيه شهريًا.

باقة ألترا 250 جيجابايت: 798 جنيه شهريًا.

باقة ألترا 600 جيجابايت: 1402.2 جنيه شهريًا.

باقة ماكس 1 تيرابايت: 2006.4 جنيه شهريًا.



زيادة أسعار كروت الشحن الفكة

شملت الزيادات أيضًا كروت الشحن الفكة، حيث بدأت الشركة في تطبيق الأسعار الجديدة في جميع المحافظات اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي. ومع ذلك، لم تؤثر هذه التعديلات على القيمة المالية لكروت شحن المحمول أو تكلفة الدقيقة.

تأتي هذه الزيادات ضمن استراتيجية المصرية للاتصالات لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة الشبكة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والاتصالات.

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