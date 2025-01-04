طرق فعالة لزيادة سرعة الراوتر من خلال هذه الخطوات..حل مشكلة سرعة الإنترنت

أثناء الإعتماد المكثف على الإنترنت في حياتنا اليومية، سواء بمناحي العمل أو الدراسة أو الترفيه، يواجه الكثير من المستخدمين مشكلة بطء في سرعة الإنترنت من وقت لآخر.

و تتسبب تلك المشكلة في تعطل المهام اليومية، ما يؤدي ذلك عدد كبير من المواطنين إلى البحث عن حلول فعالة بهدف زيادة سرعة الإنترنت، وهذا ما يوضحه الموجز في هذا التقرير.

سرعة الراوتر

وفي السطور التالية مجموعة مهمة من الخطوات البسيطة التي بإمكانك اتباعها من أجل تحسين سرعة الإنترنت في منزلك، وذلك بالإضافة إلى العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على سرعة الإنترنت.

طريقة قياس سرعة الإنترنت

قبل أن تتخذ أية خطوات من أجل تحسين سرعة الإنترنت، حيث يجب أولًا قياسها بهدف التأكد من وجود مشكلة بالفعل، حيث يمكن القيام بذلك من خلال عدة خطوات بسيطة وهي كما يلي:

1- في البداية قم بالدخول إلى موقع «Google Fiber Speed Test» من متصفح الإنترنت سواء من على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.

2- وبعدها قم بالضغط على السهم الأزرق لبداية اختبار السرعة.

3- وبعد ذلك سيعرض الموقع نتائج سرعة التنزيل والتحميل بشكل دقيق.

4- وأيضاً يمكنك إعادة اختبار السرعة في أي وقت أخر بالضغط مجددًا على السهم الأزرق الدائري.

خطوات رفع سرعة الإنترنت بطريق مجانية

في حين اكتشاف أن سرعة الإنترنت لديك هي أقل من المعتاد، يمكنك تحسينها عبر بعض الإجراءات البسيطة الآتية:

1- أولا قم بفتح صفحة إعدادات الراوتر عن طريق إدخال العنوان «192.168.1.1» في متصفح الإنترنت.

2- وبعدها قم بتسجيل الدخول من خلال استخدام إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخط الإنترنت.

3- وأيضاً من خلال إعدادات الراوتر، يمكنك تعديل سرعة الإنترنت ورفعها إلى المستوى المطلوب.

أهم العوامل التي تؤثر على سرعة الإنترنت

توجد عدة عوامل يمكنها أن تؤثر سلبًا على سرعة الإنترنت، ومنها ما يلي:

1- أولا الفيروسات والبرمجيات الضارة، التي يمكن أن تتسبب الفيروسات في تباطؤ أداء الأجهزة، مما ينعكس ذلك على سرعة الاتصال بالإنترنت.

2- وبعد ذلك عدد المستخدمين على نفس الشبكة، زيادة عدد الأجهزة المتصلة بنفس الواي فاي الذي يمكن أن يستهلك عرض النطاق الترددي ويؤدي إلى بطء في السرعة.

3- وفي هذه الخطوة استهلاك البيانات: حيث إذا كنت تشاهد العديد من مقاطع الفيديو مرتفعة الجودة، فإن ذلك يمكنه أن يستهلك كمية ضخمة من البيانات، مما يؤدي ذلك إلى بطء السرعة، من أجل تجنب ذلك، حيث يمكنك تقليل جودة الفيديوهات أثناء المشاهدة.

طريقة زيادة سرعة الإنترنت

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