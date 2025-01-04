تعرف على شخصيه أحمد داود في مسلسل الشرنقة..تفاصيل

يواصل الفنان أحمد داود تصوير مسلسله الجديد"الشرنقة"والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان القادم 2025 .

ويرصد الموجز شخصيه أحمد داود في المسلسل



ويجسد داود شخص يعمل محاسب يعمل على قضايا غسيل الأموال وتدور الاحداث في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة.

أحمد داود

ابطال مسلسل الشرنقة

ويشارك أحمد داود في البطولة مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة ، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

وكانت آخر أعمال أحمد داود فيلم الهوى سلطان الذي يُعرض حالياً في السينمات وحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه .



فيلم الهوى سلطان بطولة أحمد داود، منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عماد رشاد، جيهان الشماشرجي، فدوى عابد، وهو من إخراج هبة يسري.



تدور الأحداث حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث.

معلومات عن أحمد داود

أحمد داود فنان مصري شاب، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي، ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة مسلسل جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء، كما رصد نجاحًا كبيرًا بشخصية يوسف في مسلسل أهو ده اللي صار، اهتم داود بالبطولة الجماعية على المستوى السينمائي وشارك في أفلام ولاد رزق بجزأيه الأول والثاني، وهيبتا: المحاضرة الأخيرة، ثم شارك بالبطولة السينمائية المُطلقة من خلال فيلم 122 والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4D.

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