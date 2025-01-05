مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة انتشار فيروسات جديدة في مصر

في ظل التحديات الصحية التي يشهدها العالم، أعلن مستشار الرئيس المصري للشئون الصحية "الدكتور محمد عوض تاج الدين " أنه لا توجد فيروسات جديدة طرأت على مصر خلال الفترة الأخيرة .

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أكد "الدكتور محمد عوض" أن الفيروسات التي تظهر في مصر كل عام هي نفس الفيروسات الموسمية المعروفة والتي تتشابه في أعراضها، حيث تكون نتيجة للالتهابات التنفسية ،وأضاف أنه لا توجد أي فيروسات جديدة قد ظهرت في مصر مؤخرًا، كما نصح الأشخاص الذين يعانون من نزلات برد أو أعراض تنفسية بعدم الخروج من المنزل في تلك الفترة، وفي حالة زيادة الأعراض يجب التوجه إلى الطبيب لاستشارته والحصول على العلاج المناسب .

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية" كريمة عوض " في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم السبت، أنه لا توجد فيروسات جديدة قد ظهرت في مصر بخلاف الفيروسات الموسمية المعروفة ، وأشار إلى أن الأعراض التي تصاحب هذه الفيروسات تتشابه وهي نتيجة للالتهابات التنفسية.

وأوضح "تاج الدين" أن وزارة الصحة تتابع بشكل دوري الفيروسات المنتشرة في مصر منذ بدء فصل الشتاء وما قبله، حيث يعمل الطب الوقائي على رصد الفيروسات، وفي الوقت نفسه يتم تقييم الوضع الإكلينيكي من خلال مراقبة انتشار الفيروسات ومدى شدتها وتأثيرها على المرضى. وأكد أيضًا أنهم يتابعون عدد المصابين والمضاعفات المحتملة للأعراض التنفسية، بالإضافة إلى توفير التوجيهات الصحية للمواطنين بشأن التعامل مع الأعراض بشكل صحيح.

خلل جيني

كما أوضح أن كل ما جرى هو اكتشاف أول حالة في مصر مصابة بمرض مناعي نادر، من خلال قسم الصدر بمستشفى القصر العيني

وأضاف أن هذا المرض عبارة عن خلل جيني وليس فيروس، بل مرض مناعي موجود في نخاع العظام يحمله كروموسوم إكس للرجل، لذلك فهو يصيب أكثر الرجال.

إلى ذلك لفت إلى أن أعراضه مثل الأمراض المناعية ويظهر في الدم أو الجلد ويشبه الأمراض المناعية المختلفة مثل الروماتويد، لافتاً إلى أن تشخيصه يعتمد على الفحص الإكلينيكيّ والأبحاث التي تجرى.

وتابع: المدارس والحضانات والجامعات تساعد في انتشار الفيروسات .. شخص ينقل العدوى لـ4 أشخاص ولا يوجد أي فيروسات جديدة طرأت في مصر بخلاف ما يظهر كل عام مؤكدًا أن هناك إجراءات خاصة يتم التعامل بها مع المصريين العائدين من الدول الخارجية التي بها انتشار فيروسي خلال الفترة الحالية .

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