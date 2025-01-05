اخبار سوريا.. عودة العمل في مطار دمشق وهناك مشكلة في عبور اللبنانين

اخبار سوريا.. أوضح رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري، أشهد الصليبي، في تصريح له اليوم السبت، أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير الرحلات الجوية الدولية وذلك ابتداءً من السابع من يناير الجاري 2025، وهذا ما سوف يقدمه الموجز في هذا التقرير.

تفاصيل عن الطيران الجوي السوري

الرحلات الدولية في مطار دمشق الدولي

وشدد «الصليبي» في تصريح له نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، وكان مفاده: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي وذلك في السابع من يناير الجاري".

وكانت وسائل الإعلام السورية قد أوضحت في وقت ماضي بأن مطار دمشق الدولي قد يستأنف نشاطه عقب إغلاقه لفترة طويلة، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر من العام السابق.

موعد عودة عمل مطار دمشق

وفي هذا السياق، شددت قناة تلفزيون سوريا المحلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، وذلك أن مدير المطار، أنيس فلوح، قد توقع أن يستأنف العمل في المطار وذلك يوم الأربعاء القادم، وذلك إذا استمرت الإجراءات كما هو مخطط لها.

وتابع «فلوح» أن المطار سوف يستأنف أولًا من خلال تنفيذ رحلات داخلية أو تجريبية بهدف التأكد من جاهزية العمليات التشغيلية، وذلك قبل بدء الرحلات الدولية.

حيث أشارت القناة إلى أن استكمال العمل في المطار سوف يسهم في تيسير رجوع السوريين إلى وطنهم عقب فترة طويلة من الإنقطاع.

وكان قد تم بالفعل إخلاء مطار دمشق الدولي في 8 ديسمبر من كافة الموظفين، وقد توقفت الرحلات والعمليات التشغيلية نتيجة التطورات الأخيرة في سوريا.

استكمال العمل في القسم القنصلي للسفارة السورية في بيروت

وعلى صعيد العام، أوضحت صحيفة "النهار" اللبنانية أن السلطات السورية قد منعت اللبنانيين من دخول دمشق، وذلك يعتبر شكل حصري لمن يحمل إقامة مستمرة المفعول في سوريا.

وفي هذا السياق، أعلنت السفارة السورية في بيروت عن استكمال العمل في قسمها القنصلي بداية من الثلاثاء القادم 7 يناير 2025.

وهذا عقب أن كانت وزارة الخارجية السورية قد قررت بالفعل سابقًا تعليق العمل القنصلي في السفارة، وذلك مع طلب إغلاق أبوابها بدون تحديد موعد محدد من أجل استئناف العمل.

الأمن العام اللبناني عائق لعبور اللبنانيين إلى سوريا

ومن خلال المعلومات الأولية، قد قرر الأمن العام اللبناني، منذ ليل الخميس السابق، قد منع اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية باتجاه سوريا، وذلك بناءً على ما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية.

وقد جاء هذا القرار بناءً على تعليمات سورية تمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا في حين كانوا يحملون إقامة مستمرة المفعول.

تدابير معابر حدودية كثيرة

ووفقاً على هذه الإجراءات، قد توقفت حركة عبور اللبنانيين عبر عدد كبير من المعابر الحدودية في لبنان، وذلك خصوصًا في البقاع شرقي البلاد، وكذلك في الشمال من خلال معابر العريضة، العبودية، وجسر قمار.

وتؤكد المعلومات المنتشرة أن القرار السوري قد جاء ردًا على إجراءات مشابهة اتخذتها السلطات اللبنانية وذلك ضد السوريين، حيث كان لبنان قد فرض قيودًا تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، وذلك كا الإقامة اللبنانية المستمرة.

النقل الجوي السوري

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