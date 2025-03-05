جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-3-2025 والقنوات الناقلة

يترقب مشجعو كرة القدم بشوق، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري، والذي يضم عدة مواجهات نارية في مختلف البطولات.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والتي أبرزها في بطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري المصري والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

-الأهلي ضد طلائع الجيش / التاسعة مساء.

-بيراميدز ضد سيراميكا كيلوباترا / التاسعة مساء.

-بتروجيت ضد غزل المحلة / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-إنتر ميلان ضد فينورد / الثامنة إلا ربع مساء.

-برشلونة ضد بنفيكا / العاشرة مساء.

ليفربول ضد باريس سان جيرمان / العاشرة مساء.

-بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباريات اليوم في مختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت وهي الناقل الحصري لمواجهات دوري نايل بهذا الموسم 2024-2025.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة على النحو التالي:

-القمر الصناعي “النايل سات” -تردد قناة أون تايم سبورت: 11861 -معدل استقطاب القناة: "V" - ترميز القناة: 27500 -معامل تصحيح الخطأ: 5/6 -الجودة: HD.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا اليوم

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا اليوم من خلال قنوات:

-الكأس القطرية

- بي إن سبورت

- الرابعة العراقية

-SSC السعودية.

- أبو ظبي.

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