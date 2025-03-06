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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

التعليم تحدد موعد تدريب معلمي اللغة العربية في 10 محافظات

تدريب معلمي اللغة
تدريب معلمي اللغة العربية

تدريب معلمي اللغة العربية 2025.. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية إلى المديريات التعليمية بشأن موعد تدريب معلمي اللغة العربية في 10 محافظات لتطوير مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد تدريب معلمي اللغة العربية في 10 محافظات، حيث يأتي هذا التدريب بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب الأساسية.

تدريب معلمي اللغة العربية

موعد تدريب معلمي اللغة العربية في 10 محافظات

من المقرر أن يكون تدريب معلمي اللغة العربية في 10 محافظات يوم السبت 8 مارس ويستمر حتى الأربعاء 12 مارس 2025، لمدة خمسة أيام متتالية، حيث يُعقد عبر المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين، في الفترة المسائية من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 11 مساءً. 

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يُتيح تدريب معلمي اللغة العربية فرص لاكتساب المعلمين مهارات تدريس حديثة تُمكّنهم من تعزيز قدرات الطلاب في القراءة والكتابة، وفق أحدث الأساليب التربوية المعتمدة.

المحافظات المتاحة لتدريب معلمي اللغة العربية

حددت وزارة التربية والتعليم عشر محافظات لتنفيذ  تدريب معلمي اللغة العربية ، وهي:

  • القاهرة
  • الجيزة
  • الإسكندرية
  • الإسماعيلية
  • شمال سيناء
  • دمياط
  • الفيوم
  • أسيوط
  • سوهاج
  • أسوان

يستهدف البرنامج جميع معلمي اللغة العربية للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في المدارس التابعة لهذه المحافظات، بهدف توحيد استراتيجيات التدريس وتحقيق معايير جودة التعليم المطلوبة.

تدريب معلمي اللغة العربية

توجيهات وزارة التربية والتعليم

أكدت الوزارة على ضرورة قيام مديري إدارات التعليم الابتدائي، ومديري إدارات الإحصاء، ومديري المدارس المستهدفة، بالتنبيه على جميع معلمي اللغة العربية المستهدفين بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد، خاصة لمن لم يقم بذلك سابقًا، ويتم التفعيل باستخدام الرقم القومي وكود المعلم، ما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى المنصة الإلكترونية وتلقي التدريب.

كما شددت الوزارة على أن المشاركة في التدريب إلزامية لمن لم يسبق له الحصول على التدريب، وأن هذه التوجيهات تندرج تحت مسؤولية المديريات التعليمية، لضمان تنفيذ البرنامج بفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

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