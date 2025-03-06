تنفيذ 5 قرارات عاجلة في المدارس ابتداءً من الخميس القادم.. التفاصيل الكاملة

في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والحد من الظواهر السلبية في المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنفيذ خمس قرارات عاجلة تبدأ من اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025.

هذه القرارات تتضمن تنظيم فعاليات توعوية وأحداث هامة تهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي والوطني بين الطلاب.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل.

تخصيص كلمة للإذاعة المدرسية عن التنمر

ضمن القرارات العاجلة التي ستنفذها المدارس، قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025، للتوعية بمخاطر التنمر وخطورته على المجتمع.

وسيتم التأكيد خلال الكلمة على أن التنمر هو جريمة جنائية تُعاقب عليها القوانين المصرية بعقوبات مشددة. يأتي هذا في إطار الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التنمر في المدارس والمجتمع بشكل عام.

كما سيتم تكرار هذه الفعالية بشكل دوري في الإذاعات المدرسية، إلى جانب تنفيذ الأنشطة التربوية المختلفة التي تهدف إلى رفع الوعي بين الطلاب حول مخاطر التنمر، وتقديم الحلول للحد من هذه الظاهرة المؤذية.

ندوات توعوية لأولياء الأمور حول التنمر

في خطوة إضافية لمكافحة التنمر، قررت الوزارة تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور.

ستتناول هذه الندوات شرح مخاطر التنمر وآثاره السلبية على صحة الأبناء النفسية والجسدية، بالإضافة إلى تحذير أولياء الأمور من ضرورة التدخل الفعّال لحماية أبنائهم. سيتم التأكيد على أن التنمر يُعد جريمة قانونية يجب معاقبتها.

التوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي

إلى جانب التوعية التقليدية، قررت وزارة التربية والتعليم تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام في المدارس بتفعيل حملات توعوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

هذه الحملات ستستهدف نشر الوعي بمخاطر التنمر، وخاصة في البيئة الرقمية، وتهدف إلى توضيح كيف يمكن أن تؤثر هذه الظاهرة على المجتمع، وضرورة معاقبة مرتكبيها قانونيًا.

تخصيص حصة عن الشهيد عبد المنعم رياض

في إطار تعزيز روح الانتماء والوطنية بين الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص الحصة الأولى يوم السبت 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض.

سيتم شرح سيرة الشهيد عبد المنعم رياض وتوضيح فضل الشهادة ودور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.

الهدف من هذه الحصة هو زرع القيم الوطنية في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية تضحيات الجيش المصري في سبيل الحفاظ على الوطن.

عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في المدارس

أصدرت الوزارة قرارًا بإعطاء سلام الشهيد في المدارس، مع الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وذلك في شهر مارس 2025.

الهدف من هذا الإجراء هو تنمية روح الانتماء الوطني لدى الطلاب، خاصة طلاب المدارس الفنية، وتعزيز الشعور بالفخر تجاه تضحيات القوات المسلحة.

كما سيعكس هذا القرار التقدير لمساهمة الشهداء في حماية الوطن، مما يساهم في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب.

تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية

تأتي هذه القرارات في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز القيم الاجتماعية والوطنية بين الطلاب، وتطوير بيئة مدرسية صحية وآمنة.

ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الوزارة إلى تقديم تعليم متوازن يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

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