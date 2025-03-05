تعرف على أسعار تويوتا كورولا مستعمل بعد تراجع الزيرو

أسعار تويوتا كورولا مستعمل.. لكل عشاق السيارات وخاصة تويوتا كورولا نستعرض معكم التفاصيل الكاملة حول ثمنها الحالي والمستعمل، إذ أنها تتصدر تريد جوجل خلال الآونة الأخيرة لرغبة الكثيرون في معرفة معلومات عنها لعل أبرزها الأسعار.

وهذا ما يعرض لكم موقع الموجز تفاصيله في السطور التالية حول أسعار تويوتا كورولا مستعمل.

أسعار تويوتا كورولا مستعمل

أسعار تويوتا كورولا مستعمل

ونعرض لكم أسعار تويوتا كورولا مستعمل، تزامنًا مع تخفيض شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، وخصومات حول أسعار السيارة كورولا سيدان العائلية موديل 2025 بقيم تراوحت بين 90 و100 ألف جنيه.

وشهدت تراجعًا في الأسعار القياسية من تويوتا كورولا الجديدة إلى مليون و300 ألف جنيه.

والفئة الثانية مليون و400 ألف جنيه، والثالثة بمليون و500 ألف جنيه.

تراجع سعر الفئة الرابعة من كورولا بعد التخفيضات الأخيرة إلى مليون و600 ألف جنيه.

أصبح سعر الفئة الخامسة الأعلى تجهيزا بمليون و650 ألف جنيه.

وبناءً على المتابعات اليومية، ولا يزال الكثير من مالكي تويوتا كورولا الذين يعرضون سياراتهم للبيع متمسكين بأسعار ما قبل إعلان الوكيل عن تخفيض الموديل الجديد.

وتتوفر المئات من تويوتا كورولا المستعملة المطروحة للبيع عبر الإنترنت كالتالي:

أسعار تويوتا كورولا مستعمل

ويبلغ متوسط أسعار تويوتا كورولا مستعمل موديل 2024 مليون و250 ألف جنيه ومليون و700 ألف جنيه؛ يتحكم في السعر فئة السيارة وحالتها الفنية وعدد الكيلومترات.

تتوفر أسعار تويوتا كورولا مستعمل موديل 2025 "كسر زيرو" بمتوسط سعري يتراوح بين مليون و400 ألف جنيه ومليون 900 ألف جنيه.

وتقدم تويوتا كورولا في مصر بمحرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

وهناك أسعار تويوتا كورولا مستعمل أخر ىفي السوق وهي كالتالي:

1,350,000 ج. م. تويوتا كورولا.

860,000 ج. م. تويوتا كورولا خليجي.

900,000 ج. م. تويوتا كرولا Toyota corolla.

1,050,000 ج. م. كورولا 2020 فبريكا حالة الزيرو.

580,000 ج. م. كورولا 2010 خليجى أعلى فئة

1,650,000 ج. م. كورولا موديل 2025 كسر زيرو.

أسعار تويوتا كورولا مستعمل

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