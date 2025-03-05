مسلسل العتاولة 2 وجومانا مراد تتصدر تريند X بعد ظهورها المتميز

تصدرت الفنانة جومانا مراد تريند موقع التغريدات "X" بعد ظهورها في الحلقة الخامسة من مسلسل "العتاولة 2"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025. وجاء ذلك بعد إشادات واسعة من الجمهور، الذين طالبوا بزيادة ظهورها في الحلقات المقبلة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

أحداث مشوقة ومفاجآت متتالية

يحمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" العديد من الأحداث المثيرة والمفاجآت، أبرزها عودة شخصية عيسى الوزان التي يجسدها الفنان باسم سمرة، بالإضافة إلى تطورات درامية تخص شخصية نصار التي يقدمها النجم أحمد السقا، حيث تواجه ابنته أزمة صحية خطيرة، مما يزيد من تعقيد الصراع القائم بينه وبين شقيقه خضر، الذي يؤدي دوره طارق لطفي، في ظل محاولات الوزان استغلال خلافهما لصالحه.

قصة مسلسل "العتاولة 2"

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي حول صراع الشقيقين خضر ونصار، اللذين ورثا حياة الجريمة من والدهما. ومع تصاعد الخلافات بينهما، يتدخل عيسى الوزان لاستغلال العداء بينهما وتوريطهما في مزيد من الجرائم.

أبطال العمل

يضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم:أحمد السقا،طارق لطفي،باسم سمرة،زينة،فيفي عبده،نسرين أمين،مصطفى أبو سريع،هدى الإتربي،ثراء جبيل،مريم الجندي،أحمد كشك،مي القاضي،زينب العبد،حسني شتا، المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

مواعيد عرض "العتاولة 2"

يُعرض المسلسل يوميًا على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة 7 مساءً، ليواصل جذب المشاهدين بأحداثه الشيقة وأداء أبطاله القوي.

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