مواعيد عرض برنامج بروود كاست مع حسن عسيري والقنوات الناقلة

مع حلول شهر رمضان 2025، أعلن الفنان السعودي حسن عسيري عبر منصات التواصل الاجتماعي عن موعد عرض برنامجه الجديد "بروود كاست"، والذي يأتي بتجربة جديدة ومختلفة كليًا، حيث يعتمد على مقالب كوميدية مستوحاة من عالم البودكاست البرنامج أثار اهتمام الجمهور فور الإعلان عنه، وقارنه البعض ببرنامج "حيلهم بينهم" الذي قدمه الفنان عمرو رمزي عام 2007، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

تفاصيل برنامج "بروود كاست" مع حسن عسيري

أعلنت منصة "شاهد" الرقمية عن قائمة الفنانين الذين سيستضيفهم البرنامج حصريًا، حيث من المتوقع أن يشهد العديد من المواقف الطريفة والمفاجآت غير المتوقعة. يركز البرنامج على الحوارات الشيقة والمضحكة، مما يجعله واحدًا من أكثر البرامج المنتظرة في رمضان.

ضيوف البرنامج:

فيفي عبده

خالد الصاوي

حمادة هلال

إيهاب توفيق

شيماء سيف

أحمد فتحي

محمد ثروت

مي كساب

مصطفى أبو سريع

مجموعة أخرى من النجوم المحبوبين



موعد عرض برنامج "بروود كاست" في رمضان 2025

أكد حسن عسيري أن البرنامج سيُعرض يوميًا عبر قناة "MBC مصر"، وذلك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي قبل أذان المغرب بساعة، مما يجعله توقيتًا مثاليًا لمتابعي البرامج الكوميدية قبل الإفطار.

ملخص أولى الحلقات:

الحلقة الأولى: استضافت الفنانة فيفي عبده، حيث كانت مليئة بالمواقف الكوميدية والحوارات الشيقة، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

الحلقة الثانية: حلّ الفنان مصطفى أبو سريع ضيفًا، وشهدت الحلقة تفاعلًا كبيرًا خاصة بعد انفعاله بسبب المقلب الذي تعرّض له من قبل حسن عسيري.



القنوات الناقلة لبرنامج "بروود كاست"

يمكن متابعة البرنامج على قناة "MBC مصر"، بالإضافة إلى توفر الحلقات عبر منصة "شاهد" الرقمية، حيث يمكن للمشتركين مشاهدة الحلقات بعد عرضها مباشرة.

برنامج "بروود كاست" مع حسن عسيري يعد واحدًا من أبرز البرامج الكوميدية المنتظرة في رمضان 2025، حيث يجمع بين أسلوب البودكاست والمقالب بطريقة مبتكرة ومختلفة. فهل سينجح في كسب قلوب المشاهدين وتحقيق نسب مشاهدة عالية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

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