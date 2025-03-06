ضبط شخص يدير كيان تعليمي غير مرخص للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، وذلك بعد التحقيقات التي أثبتت قيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في محافظة الجيزة، هذا الكيان كان يهدف إلى النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بتقديم دورات تعليمية وشهادات دراسية، تم الترويج لها على أنها تمنحهم الفرصة للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وهو ما تبين لاحقًا أنه غير صحيح.

ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية

كيان تعليمي ينصب على المواطنين.. إجراءات ضبط المتهم



وفقًا للتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تبين أن المتهم كان يروج لدورات تعليمية وهمية مقابل مبالغ مالية من المواطنين، وكان يقدم لهم شهادات دراسية مزعومة من أكاديمية غير مرخصة، مما دفع العديد من الأشخاص للانخداع والالتحاق بهذه الدورات بحثًا عن فرصة عمل.

كيان تعليمي ينصب على المواطنين..عملية الاستهداف والمضبوطات



بعد أن تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، قامت أجهزة الأمن باستهداف مقر الكيان التعليمي غير المرخص في محافظة الجيزة، وعند مداهمة المكان، تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية المزورة المنسوبة للأكاديمية، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تروج لهذه الدورات التعليمية الوهمية.

كيان تعليمي ينصب على المواطنين..الإجراءات القانونية المتخذة



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، وسيتم عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وكما تم التأكيد على استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، خاصة تلك التي تتم تحت غطاء خدمات تعليمية وهمية.

جهود الوزارة في مكافحة الاحتيال



تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمحاربة كافة أشكال الجرائم، لا سيما جرائم النصب التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال وسائل احتيالية، هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين من الوقوع ضحية لأعمال الاحتيال التي تستغل حاجتهم إلى فرص تعليمية وعملية.

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