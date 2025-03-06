خطة السويدي إلكتريك لتوسيع خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش

خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش.. كشفت شركة السويدي إلكتريك، الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، عن توسيع خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش.

ومن المقرر التوسع في خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش، لرفع الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 3,600 طن، مما يعزز إجمالي قدرتها الإنتاجية ليصل إلى 7,200 طن.

خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش

الموجز ينقل عبر التقرير التالي تفاصيل التوسع في خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش، الذي يُعد في مصنع الشركة بالعاشر من رمضان خطوة استراتيجية هامة ضمن خطة شركة السويدي إلكتريك، التي تركز على تعزيز نموها وتوسيع قدرتها الإنتاجية في صناعة الأسلاك والكابلات.

ويُعتبر توسع شركة السويدي إلكتريك بخطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش، جزءًا من استثمار ضخم يتم ضخة و اكتماله بحلول عام 2026.

المدير العام لشركة السويدي للكابلات المتخصصة

وفي إطار مشروع خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش، قامت الشركة بتوريد خمسة عشر ماكينة اسلاك ورنيش متطورة من شركة نيوتك الإيطالية، الرائدة في مجال بناء مصانع اسلاك الورنيش، والتي تشتهر بتقنياتها المبتكرة.

وفي هذا الصدد، صرّح عمرو خاطر، المدير العام لشركة السويدي للكابلات المتخصصة «إحدى الشركات التابعة للسويدي إلكتريك»، قائلاً: " اننا في السويدي الكتريك نعمل على تعزيز كفاءتنا التشغيلية وزيادة طاقتنا الإنتاجية من خلال الاستثمار في أحدث الآلات وتوسيع قدراتنا الإنتاجية، مما يؤكد أيضًا التزامنا المستمر بتلبية احتياجات عملائنا المتطورة."

وأضاف عمرو خاطر: "بفضل هذا التطوير في خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش، سنظل في موقع ريادي يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة في السنوات المقبلة، ويعكس هذا التوسع التزامنا برؤيتنا الاستراتيجية التي تركز على تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة، فضلاً عن تعزيز التقدم المستدام في سوق الأسلاك والكابلات.

ويُعد مشروع خطوط إنتاج أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش من المشاريع الصناعية الاستراتيجية التي تلبي احتياجات متزايدة في قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية، حيث تُستخدم هذه الأسلاك على نطاق واسع في تصنيع المحركات الكهربائية، والمحولات، والملفات الكهرومغناطيسية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في العديد من التطبيقات الصناعية والتجارية.

اقرأ أيضًا:

السويدي إليكتريك تستعد لتدشين أول مشروع تخزين الطاقة بالبطاريات في اليونان

افتتاح أكبر مصنع في الشرق الأوسط بمدينة السويدي الصناعية بحضور وزير الصناعة