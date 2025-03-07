موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق ليفربول ضد ساوثهامبتون، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي ليفربول أمام ساوثهامبتون لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 67 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 54 نقطة ويحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

موعد قمة ليفربول أمام ساوثهامبتون

المباراة المرتقبة التي تجمع فريق ليفربول ضد نظيره ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 28 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء السبت الموافق 8 مارس 2025.

مشاهدة ماتش ليفربول أمام ساوثهامبتون

يمكنك مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ساوثهامبتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد ساوثهامبتون

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون

من المنتظر أن يضم يشهد تشكيل فريق ليفربول أمام نظيره ساوثهامبتون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة ليفربول ضد ساوثهامبتون

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 67 نقطة

2- أرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 48 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9 - فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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