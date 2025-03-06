تصريحات طارق لطفي عن الحجاب تثير الجدل..والأزهر يرد فرض لا يقبل التشكيك

أشعل الفنان طارق لطفي موجة من الجدل بتصريحاته حول الحجاب، خلال ظهوره في برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، حيث أشار إلى أن مسألة فرض الحجاب محل خلاف فقهي، مؤكدًا أنه يمنح زوجته حرية الاختيار في ارتدائه أو خلعه، واصفًا الحجاب بأنه "عادة اجتماعية" في بعض الثقافات.

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طارق لطفي

وأثناء حديثه، أوضح لطفي أنه لا يستطيع الجزم برأي واضح في الأمر، قائلاً: "الأزهر كله يقول الحجاب فرض، لكن بعض العلماء يرونه عادة اجتماعية، وأنا لا أعلم أين الصواب، لذا أقول في النهاية: استفتِ قلبك". كما شدد على أنه لا يتدخل في قرارات زوجته الدينية، قائلاً: "دي علاقتها بربنا، أنا لا وصي ولا وسيط".

تصريحات لطفي أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى التأكيد في بيان رسمي أن فرضية الحجاب ثابتة بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، وأن إنكار فرضيته "قول شاذ لا يُعتد به".

أما دار الإفتاء المصرية، فقد أوضحت أن الزوج مسؤول عن نصح زوجته بالحجاب والتذكير بفرضيته، لكن لا يحق له إجبارها عليه، فيما شدد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، على أن "الحجاب فرض، لكن لا يجوز فرضه بالقوة"، محذرًا من أن القهر يؤدي إلى التمرد على العبادات.

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