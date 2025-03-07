وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة بالسكتة القلبية.. أسباب وأعراض المرض القاتل

شهدت مصر حادثًا مأساويًا بوفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بسبب السكتة القلبية، ما أثار تساؤلات حول أسباب المرض وأعراضه. كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، عن تفاصيل هذه الوفيات عبر منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، موضحًا أن السكتة القلبية كانت السبب الرئيسي للوفاة. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

تفاصيل المأساة

بدأت القصة في عام 2022 عندما توفي الشاب إسلام ياسر البلتاجي بسبب سكتة قلبية، تبعه والده الدكتور ياسر البلتاجي في 2023 بنفس السبب. وفي 7 مارس 2025، لقي محمد ياسر البلتاجي المصير ذاته، ما سبب صدمة كبيرة للعائلة والمجتمع.

أسباب السكتة القلبية

أوضح الدكتور جمال شعبان أن السكتة القلبية تحدث نتيجة انسداد في شرايين القلب أو المخ، ما يؤدي إلى توقف مفاجئ للقلب. وتعود أسباب الإصابة بالسكتة القلبية إلى عدة عوامل، أبرزها:

التدخين ومشتقاته.

الإفراط في تناول المسكنات.

مشروبات الطاقة والمنشطات.

تعاطي المخدرات.

التاريخ الوراثي لارتفاع الكوليسترول والدهون وقابلية التجلط.

ارتفاع ضغط الدم والسكري.

الإصابة بفيروس كورونا الذي قد يسبب جلطات دموية.



أعراض السكتة القلبية

أشار شعبان إلى أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تسبق السكتة القلبية، ومنها:

ألم في منطقة الصدر.

نهجان خفيف وتعرق شديد.

ثقل في الذراع الأيسر.

الصداع والتنميل واختلال درجة الوعي.

آلام في البطن وحموضة شديدة، والتي قد تكون إشارة مبكرة إلى جلطة في شرايين الأمعاء.

التوتر والصدمات العاطفية قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية.



كيفية الوقاية من السكتة القلبية

للوقاية من السكتة القلبية، ينصح الأطباء بتبني نمط حياة صحي يشمل:

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب التدخين والمشروبات المنشطة.

التحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه.



السكتة القلبية من الأمراض الصامتة التي قد تحدث دون إنذار مسبق، لذا فإن الوعي بالأعراض والأسباب يلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح.

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