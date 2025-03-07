مواصفات سلسلة هواتف Realme 14 Pro بعد إطلاقها رسميًا

كشفت شركة ريلمي رسميًا عن سلسلة هواتف Realme 14 Pro ضمن فئة الهواتف المتوسطة، خلال المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2025 في برشلونة، مع تحسينات كبيرة في الكاميرا والتصميم والبطارية. ويرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

مواصفات هواتف Realme 14 Pro

تقنية تغيير اللون: تأتي السلسلة بتقنية تغيير اللون عند انخفاض درجات الحرارة، وهي ميزة جديدة في عالم الهواتف الذكية.

البطارية: سعة ضخمة تصل إلى 6000mAh، مع دعم تقنية MagicGlow Triple Flash للشحن السريع.

التصوير الليلي: دعم ميزة تصوير البورتريه الليلي بجودة عالية.



كاميرا متطورة بمواصفات DSLR

عدسة تيليفوتو بصرية مع مستشعر بحجم أكبر من المستخدم في الهواتف المنافسة.

تحسينات مستوحاة من كاميرات DSLR لرفع مستوى التصوير في الإضاءة المنخفضة.



إطلاق هاتف Realme C75 بمواصفات قوية

إلى جانب سلسلة 14 Pro، أعلنت Realme أيضًا عن الهاتف Realme C75 الذي يتميز بـ:

مقاومة الماء بمعيار IP69، ما يجعله يتحمل الغمر في الماء حتى عمق 2 متر.

معالج Helio G92 Max بسرعة 2GHz، مما يجعله مناسبًا للألعاب.

ذاكرة عشوائية 8GB، مع 16GB تخزين إضافي.

بطارية 5828mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W، مع قدرة تشغيل تصل إلى 23 يومًا في وضع الاستعداد.

شاشة FHD بمعدل تحديث 90Hz، مع وضع "راحة العين" لضمان مشاهدة مريحة في الإضاءة المنخفضة.

نظام صوتي متطور، يعزز مستوى الصوت بنسبة 400%.



حماية عسكرية وتصميم متين

الهاتف يحمل شهادة TÜV Rheinland واعتماد ML-STD 810H العسكري، مما يجعله مقاومًا للصدمات والغبار والماء.

وسادة هوائية داخلية لحماية الهاتف من السقوط، مع إطار معدني قوي يمتص الصدمات.

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