موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير الإنجليزية، مواجهة فريق أرسنال ضد مانشستر يونايتد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 67 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 54 نقطة ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة.

موعد مواجهة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

المباراة المنتظرة بين فريق أرسنال ضد مانشستر يونايتد ، ضمن منافسات الجولة الـ 28 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بعد غد الأحد الموافق 9 مارس 2025.

مشاهدة مواجهة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يمكنك متابعة قمة فريق أرسنال ضد مانشستر يونايتد ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

مباريات السبت ببطولة الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الانجليزي غدا السبت 6 مباريات من العيار الثقيل تبدأ في الثانية ونصف عصرًا بمواجهة مانشستر سيتي مع فريق نوتنغهام فورست علي ملعب سيتي جراوند.

وفي الخامسة مساءً يلتقي برايتون بفريق فولهام علي ستاد "أميكس ستاديوم"، ويستضيف كريستال بالاس نظيره إيبسويتش، وفي نفس التوقيت يواجه ليفربول ساوثهامبتون علي ملعب أنفيلد.

وفي السابعة ونصف مساءً يلتقي أستون فيلا بفريق برينتفورد، قبل أن تختم مباريات اليوم الأول للجولة 28 بمواجهة وولفرهامبتون وإيفرتون علي ستاد مولينيو.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة أرسنال ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 67 نقطة

2- أرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 48 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9 - فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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