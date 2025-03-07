محمد شريف يقود هجوم الخليج اليوم في مواجهة الأهلي السعودي

محمد شريف.. يستعد نادي الخليج السعودي الذي يضم بين صفوفه محمد شرف نجم منتخب مصر لمواجهة قوية مساء اليوم أمام فريق الأهلي السعودي ضمن الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

محمد شريف

و ويرصد موقع الموجز فيما يلي التشكيل المتوقع لتلك المباراة، حيث ظهر محمد شريف ضمن اختيارات جورجوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج السعودي ضمن استعداداته لمواجهة الأهلي مساء اليوم في دوري روشن.

موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن

وتقام تلك المواجهة بين الأهلي والخليج ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج

وتنقل مباراة الأهلي السعودي والخليج التي تقام علي ستاد "الأمير عبدالله الفيصل" عبر البث الحي لقناة SSC EXTRA 2 HD، بتعليق كل من عيسى الحربين - محمد حسين.

تشكيل الخليج لمواجهة الأهلي السعودي

الخليج السعودي

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: منصور حمزي، مارسيل تيسراند، محمد الخبراني، بندر المطيري.

خط الوسط: كوربيليس، خالد السميري، مراد الهوساوي، توماس مورج.

خط الهجوم: محمد شريف، فابيو مارتينيز.

تشكيل الأهلي السعودي في مواجهة الخليج

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانييز - ماتيو دامس.

خط الوسط:زياد الجهني - جابري فيجا - عيد المولد.

خط الهجوم:ويندرسون جالينو - إيفان توني - رياض محرز.

الأهلي السعودي

تطلعات الفريقين خلال مباراة اليوم

ويسعي الأهلي خلال مواجهة اليوم لخطف الثلاث نقاط للتقدم في جدول الترتيب من أجل حجز مقعده في دوري أبطال آسيا للموسم القادم بعد وصولة للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة.

علي الجانب الآخر يسعي نادي الخليج بقيادة محمد شريف لتحقيق نتيجة إجابية أمام الأهلي من أجل التقدم وتحسين موقفه في جدول الترتيب بعد وقوعه في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

أرقام محمد شريف مع الخليج السعودي

شارك محمد شريف مع نادي الخليج السعودي هذا الموسم في 13 مباراة بمعدل عدد دقائق 390 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل ثلاث أهداف.

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