كواليس مشادة ثنائي النصر السعودي في مباراة الشباب بدوري روشن

كشفت تقارير صحفية سعودية تفاصيل الاشتباك الذي حدث بين لاعبي النصر السعودي ، محمد سيماكان ومارسيلو بروزوفيتش، خلال مباراة الفريق أمام الشباب في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وقد شهدت المباراة مشادة كلامية بين اللاعبين، حيث تدخل حارس المرمى ماثيوس بينتو لتهدئة الأجواء وحل الخلاف بسرعة.

تفاصيل مشادة ثنائي النصر السعودي أمام الشباب

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، بدأت الأزمة عندما وجه بروزوفيتش اللوم لسيماكان بسبب تأخره في إبعاد الكرة عن مهاجم الشباب، مما أثار غضب سيماكان الذي لم يتقبل طريقة حديث زميله معه خلال المباراة.

سيماكان وبرزوفيتش لاعبي النصر السعودي

إلا أن التوتر بين اللاعبين لم يستمر طويلاً، حيث تدخل زملاؤهما لاحتواء الموقف. وأوضح بروزوفيتش لاحقًا أن ما حدث كان مجرد انفعال طبيعي ناتج عن الحماس والرغبة في تحقيق الفوز.

وانتهت المباراة بالتعادل بين النصر السعودي والشباب بنتيجة 2-2، في لقاء مثير ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن.

موعد مباراة النصر السعودي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النصر السعودي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي استقلال الإيراني ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

وستنطلق مواجهة النصر السعودي أمام بطل إيران يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " الأول بارك" بالرياض.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر السعودي أمام الشباب على النحو التالي:



1- الاتحاد 58 نقطة.

2- الهلال 54 نقطة.

3- القادسية 51 نقطة.

4- النصر 48 نقطة.

5- الأهلي 48 نقطة.

6- الشباب 40 نقطة.

7- الاتفاق 32 نقطة.

8- التعاون 31 نقطة.

9- الخلود 31 نقطة.

10- الخليج 30 نقطة.

11- الرياض 30 نقطة.

12- العروبة 26 نقطة.

13- ضمك 24 نقطة.

14- الفيحاء 22 نقطة.

15- الفتح 19 نقطة.

16- الرائد 18 نقطة.

17- الأخدود 17 نقطة.

18- الوحدة 17 نقطة.

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