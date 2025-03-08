ترحيب تام من الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية بقرار إطلاق سراح الرئيس يون

إطلاق سراح الرئيس يون.. كشف حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية عن ترحيبه التام بقرار الادعاء إطلاق سراح الرئيس يون سوك يول بعدما قضت محكمة منطقة سول المركزية بذلك، ووصفه بـ"المنطقي".

وأكد الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أن إطلاق سراح الرئيس يون، يمثل انتصارًا للعدالة وتعكس التزام البلاد بسيادة القانون.

إطلاق سراح الرئيس يون

الموجز ينقل تفاصيل قرار إطلاق سراح الرئيس يون بعد فترة من الجدل السياسي والقضائي، حيث شدد الحزب على أن الإفراج عن الرئيس يعزز الاستقرار السياسي ويدعم مسيرة الإصلاحات التي يقودها.

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الحزب شين دونج أوك - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الحزب يرحب بقرار إطلاق سراح الرئيس يون المعقول على الرغم من تأخر الادعاء في قبول حكم المحكمة.

وأشار مسؤولون بالحزب إلى أن قرار إطلاق سراح الرئيس يون تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الوطني، مشددين على أهمية التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين، كما أكدوا التزامهم بدعم سياسات الرئيس الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأمن القومي.

ويأتي قرار إطلاق سراح الرئيس يون وهذا التطور في وقت حساس تشهده الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، حيث تتابع الأوساط المحلية والدولية تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي ومستقبل العلاقة بين الأحزاب المختلفة.

وحول واقعة إطلاق سراح الرئيس يون، فقد كانت السلطات الكورية قد أطلقت في وقت سابق اليوم سراح الرئيس يون سوك يول عقب 52 يوما من احتجازه على خلفية محاولته إصدار الأحكام العرفية في البلاد في شهر ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أنه منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي، شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن يون حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد ، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.

وصوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية في 14 ديسمبر الماضي لصالح مقترح عزل الرئيس "يون" من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

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