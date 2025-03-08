ما هي نوة الحسوم؟.. تستمر إسبوعًا ضباب وأمطار والأرصاد تحذر

ما هي نوة الحسوم؟.. سؤال يراود العديد من المواطنين تزامنًا مع وجودها بمحافظة الإسكندرية،التي تشهد حاليًا حالة من التقلبات الجوية الحادة، وأجواء باردة يوم السبت مع توقعات بهطول أمطار رعدية أحياناً.

ولهذا يتساءل الكثيرون عن ما هي نوة الحسوم؟ التى تضرب محافظة الإسكندرية، فى الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، وهذا الذي يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

ما هي نوة الحسوم؟.. ولمن لا يعرفها فهي واحدة من الظواهر الجوية التي تشهدها السواحل المصرية خلال فصل الشتاء، وتتميز برياحها العاتية وبرودة طقسها الشديدة.

ما هي نوة الحسوم؟

وتأتي هذه النوة عادةً في أواخر شهر فبراير أو أوائل مارس، وتستمر لعدة أيام، حيث يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، ورياح شمالية غربية قوية، وأحيانًا سقوط أمطار غزيرة.

ما هي نوة الحسوم؟

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت في الإسكندرية من نوة الحسوم

ما هي نوة الحسوم؟.. ومن المتوقع أيضاً اليوم أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض بسيط فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ويسود طقس متوسط الحرارة نهاراً وبارد ليلاً وفى الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

ويشهد اليوم فرص أمطار بسيطة يمكن أن تكون معتدلة ورعدية أحياناً على مدن القاهرة الكبرى، وفرص أمطار معتدلة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار طفيفة يمكن أن تكون معتدلة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار بسيطة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار طفيفة يمكن أن تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

ما هي نوة الحسوم؟.. ويذكر أن نوة "الحسوم" وهى من أشد النوات التى تهب على عروس البحر المتوسط، وهذه النوة تهب فى الأسبوع الأول من شهر مارس، وقد سميت بهذا الإسم وذلك نظراً لشدتها ولأنها تتصف ببرق ورعد شديدين وهطول الأمطار وتعد آخر النوات الممطرة الشديدة التى تهب على مدينة الإسكندرية.

وكانت المدن الساحلية الشمالية قد تعرضت للكثير من نوات الشتاء منذ بداية فصل شتاء 2024- 2025، ومنها ما خالف توقعات هيئة الأرصاد الجوية وهي «نوة المكنسة- نوة باقي المكنسة»، ومنها ما وافق توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية وهي «نوة الفيضة الصغرى- نوة قاسم بالإسكندرية- نوة عيد الميلاد المجيد (رأس السنة)- الفيضة الكبرى».

نوات محافظة الإسكندرية في شهر مارس الجاري

- نوة الحسوم، والتي سوف تنطلق في يوم 9 مارس وتستمر لمدة سبعة أيام.

- وتأتي عقبها نوة الشمس الكبرى، والتي من المفترض أن تبدأ في يوم 18 مارس وتستمر ليومين.

- وأيضاً هناك نوة عوة (برد العجوزة)، والتى تختتم موسم النوات في نهاية شهر مارس، وتستمر لمدة ستة أيام.

مالا تعرفه عن نوة الحسوم في الإسكندرية

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