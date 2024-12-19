بدء نوة الفيضة الكبري اليوم.. تقلبات جوية حادة بهذه المحافظات

تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر، تبدأ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر نوة الفيضة الكبرى، التي تُعد واحدة من أقوى النوات الشتوية، وتمتاز هذه النوة بتقلبات جوية قاسية تشمل رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة، مع تأثير مباشر على المناطق الساحلية، خاصة في الإسكندرية، ويستعرض الموجز تفاصيل النوة.

موعد نوة الفيضة الكبرى وتأثيراتها

ووفقًا لجدول نوات ميناء الإسكندرية، تبدأ نوة الفيضة الكبرى اليوم وتستمر لمدة 5 أيام، وتشتهر النوة برياح شمالية غربية قوية وأمطار غزيرة على المناطق المفتوحة، ما يعوق حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر بشكل كبير، وكما يصاحب النوة طقس شديد البرودة نهارًا، وبارد جدًا ليلًا، خاصة على المناطق الشمالية والداخلية.

طقس اليوم الأربعاء وتوقعات الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتشهد السواحل الشمالية أمطارًا تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، مع احتمالية سقوط أمطار على محافظات مطروح وكفر الشيخ والبحيرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 20 - الصغرى 10.

الإسكندرية: العظمى 19 - الصغرى 12.

مرسى مطروح: العظمى 18 - الصغرى 11.

أسوان: العظمى 26 - الصغرى 14.

الأقصر: العظمى 25 - الصغرى 11.

ما هي نوة الفيضة الكبرى؟

تُعد نوة الفيضة الكبرى من أكثر النوات تأثيرًا على المناطق الساحلية في فصل الشتاء، وتتميز بأمواج بحرية عالية ورياح شديدة تُعيق حركة السفن والقوارب، ورغم أن موعدها المعتاد هو 19 ديسمبر، فإنها قد تتقدم أو تتأخر بيوم أو يومين.

امطار

تحذيرات الأرصاد الجوية خلال النوة



دعت الهيئة العامة للأرصاد إلى توخي الحذر خلال الأيام القادمة، خاصة في المناطق الساحلية، بسبب الرياح القوية وانخفاض الرؤية نتيجة الأمطار والضباب، وكما نصحت السائقين بتقليل السرعة والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة.

القيادة الآمنة أثناء الشبورة



مع الشبورة المائية التي تغطي الطرق الزراعية والسريعة صباحًا، أكدت هيئة الإسعاف على أهمية القيادة بحذر وتجنب التوقف المفاجئ، وكما يجب ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث.

مخاطر القيادة أثناء الضباب



يسبب الضباب انخفاضًا شديدًا في الرؤية، ما يستدعي استخدام الأضواء المناسبة وتجنب السرعات العالية. وفي حال حدوث أي طارئ، يُنصح بالتواصل مع هيئة الإسعاف على الرقم 123 لطلب المساعدة.

تستمر تأثيرات نوة الفيضة الكبرى حتى يوم الأحد المقبل، ما يجعل متابعة تحديثات الطقس أمرًا ضروريًا لتجنب أي مخاطر محتملة.

إقرأ ايضا

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة



الأرصاد تنوه بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة مازالت منحدرة

