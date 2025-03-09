مانشستر يونايتد يضرب أرسنال بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهي الشوط الأول من مواجهة فريق أرسنال ضد مانشستر يونايتد، بتقدم مان يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، تيمبر، كالافيروري

خط الوسط: توماس بارتي، ميكيل ميرينو، ديكلان رايس

خط الهجوم: مارتين أوديجارد، لياندرو تروسارد، إيثان نوانيري

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال

يقدم "الموجز" تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد أرسنال الذي يضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي، برونو فيرنانديز.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

انطلقت مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، 9 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

بث مباشر ماتش أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يمكنك متابعو قمة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.، والمقررإقامتها مساء اليوم الخميس 6 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 67 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 54 نقطة ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة.

اقرأ أيضًا:

موقف جراديشار من مواجهة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير





