كجوك يكشف موعد إطلاق حزمة التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية في 2025

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن تفاصيل ومواعيد إطلاق حزمة التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية الجديدة، التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز بيئة الأعمال في مصر، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

إطلاق التسهيلات خلال العام الجاري

أوضح الوزير خلال لقائه بالصحفيين، أن الحكومة تعتزم تنفيذ حزمة التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية خلال العام الجاري، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمواطنين.

توسيع القاعدة الضريبية وتسهيلات جديدة

أكد كجوك أن التسهيلات الجديدة تشمل توسيع القاعدة الضريبية، مع تقديم إجراءات مبسطة لتقييم الضرائب وتسهيل عمليات السداد، وذلك لضمان تحقيق الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

القطاع الخاص في قلب التنمية الاقتصادية

شدد الوزير على أن الحكومة تعول كثيرًا على دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن دعم الاستثمارات الخاصة يعد من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

تنسيق حكومي لتحفيز النمو الاقتصادي

وأشار كجوك إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتنسيق مستمر لضمان تنفيذ السياسات المالية التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

استجابة حكومية لمقترحات مجتمع الأعمال

لفت وزير المالية إلى أن الحكومة تستمع إلى مقترحات مجتمع الأعمال وتسعى لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تساعد في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

خطة شاملة لدعم الاقتصاد المصري

تأتي هذه التسهيلات ضمن استراتيجية الدولة لدعم بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة المستثمرين على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يساهم في تحقيق استقرار مالي أكبر ونمو اقتصادي مستدام.

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